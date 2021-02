Patrick Balkany mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" et "abus de biens sociaux"

De nouveaux ennuis judiciaires pour Patrick Balkany. Placé en garde à vue en janvier, l'ancien député-maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), âgé de 72 ans, est visé dans une affaire de "détournement de biens d'un dépôt public", et a été mis en examen ce mardi notamment pour "abus de biens sociaux", et "prise illégale d'intérêts", a indiqué à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de l'Obs.

Les faits se sont déroulés entre 2008 et 2015. À l'époque, un local appartenant à la ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et qui n'était pas censé être exploité, avait été loué à diverses sociétés. L'enquête, confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), avait abouti le 20 novembre 2019 à une ouverture d'information judiciaire pour abus de biens sociaux, recel, faux et usage de faux, détournement de biens d'un dépôt public et blanchiment aggravé entre 2008 et 2017.