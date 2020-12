Pédocriminalité : l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec condamné à 15 ans de réclusion

Un verdict attendu. L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, qui comparaissait à huis clos à Saintes pour des viols et agressions sexuelles sur quatre mineures au moment des faits, a été reconnu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Cette peine, conforme aux réquisitions, a été assortie d'une obligation de suivi socio-judiciaire de trois ans et d'une injonction de soins.

Durant le procès ouvert lundi 30 novembre, confronté à ses victimes et à des pièces "insoutenables" mêlant photos et écrits, l'accusé a fini par lâcher des aveux de viols en pointillés, oscillant, selon la parties civile, entre "amnésie" et "aveux stratégiques". À Saintes, l'ancien chirurgien digestif était jugé pour des agressions sexuelles sur sa nièce Aurélie* dans les années 90 à Loches, en Indre-et-Loire, et sur une patiente, Amélie* et des faits de viols (pénétrations digitales), à la même période, sur Helena*, une autre nièce, et sur Lucie*, sa petite voisine à Jonzac, en Charente-Maritime. C'est le témoignage de cette fillette qui avait permis son arrestation en mai 2017.