Pédophilie : un fugitif espagnol arrêté dans un petit village charentais

Depuis septembre, les Espagnols diffusaient un "ordre de recherche", visant un homme condamné pour des faits de viol sur mineur de 5 ans. Leurs investigations les mènent jusqu’en Charente, dans les petites communes de Ruffec et de La Faye. C’est un contact entre le fugitif et un habitant, qui poussent les enquêteurs à contacter la police judiciaire locale.

"On nous explique qu’il a le profil d’un prédateur sexuel, on se dit immédiatement qu’il y a urgence, on ne prend pas cela à la légère et on débute très rapidement nos recherches", détaille la commissaire de police Alexia Dudognon, directrice territoriale adjointe de police judiciaire de Limoges.