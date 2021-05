"Personne n'ose lui dire non" : les victimes du jockey Pierre-Charles Boudot, accusé de viol, parlent

Un matin de février dernier, elle ouvre les yeux dans une chambre qu'elle ne connaît pas à Cagnes-sur-Mer. Rebecca raconte avoir été violée par Pierre-Charles Boudot, 28 ans, l'un des jockeys les plus titrés au monde. "Il n'y avait plus personne dans la chambre", raconte la cavalière de 23 ans dans l'émission Sept à Huit. "Je ne me souvenais plus comment j'étais arrivée là. C'est en voyant les draps à terre et le matelas en dehors du sommier que quelques flashs me sont revenus. J'avais l'image du moment où il s'est mis au-dessus de moi. Je savais qu'il s'était passé quelque chose que je ne voulais pas, je me sentais très sale."

La jeune femme finit par se remémorer cette soirée entre amis, en marge d'une course hippique, qui a viré au cauchemar cet hiver. Alors qu'elle se couchait, le jeune homme l'aurait forcée à avoir une relation sexuelle. "Je lui ai dit 'non' quatre fois, mais il continuait, alors je me suis laissée faire en me disant que ça irait plus vite. Et que quand il aurait fini, il me laisserait tranquille."

Rapidement, Rebecca porte plainte à la gendarmerie de Cagnes-sur-Mer. Mais le patron de l'écurie où elle travaille - le fief de Pierre-Charles Boudot - s'en mêle : il cherche à comprendre ce qu'il s'est passé en suggérant aux deux cavaliers de "tirer un trait sur cette histoire et de se faire la bise".

"Tout le monde lui laisse tout faire", résume-t-elle. "Personne n'ose lui dire non." Sous la pression, elle retire donc sa plainte, démissionne, avant de finalement déposer plainte une seconde fois. Pierre-Charles Boudot est mis en examen pour viol puis libéré. Selon l'avocate de Rebecca, "on refuse à tout prix que le scandale éclate et qu'on aille mettre le nez sur un comportement proscrit qui viendrait entacher la belle image du jockey en vue", affirme Justine Devred. "Les intérêts en jeu étaient importants."