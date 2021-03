Reims : un suspect devant le juge d'instruction pour tentative de meurtre sur un journaliste

Le procureur de la République de Reims a détaillé les circonstances de l'agression du photo-journaliste. "Monsieur Lantenois tentait de faire des photos d’individus quand il a été repéré. Il n’a pas eu le temps de rejoindre l’habitacle de sa voiture ", déclare-t-il devant les journalistes, plus nombreux que d'habitude. Le photographe se trouvait dans le quartier Croix-Rouge à Reims, pour y couvrir un regroupement de jeunes, sa rédaction ayant été informée d'une rixe en début d'après-midi. "Un rassemblement belliqueux", confirme le procureur.

Les événements s'enchaînent rapidement. "À 15h08 et 20 secondes, un premier individu l’a rejoint et lui a porté plusieurs coups à la tête, dont un quand il était au sol. Des coups ont aussi été portés par un objet long et cylindrique : l’appareil photo de Monsieur Lantenois ", a-t-il poursuivi avant d'ajouter : "A 15h08 et 46 secondes, un second individu assénait des coups de bâtons" au photographe. Le photo-journaliste, sexagénaire, souffre d'une fracture du rocher, d'un hématome sous-dural, d'une hémorragie cérébrale. Il a été placé en coma artificiel dès son arrivée à l'hôpital.