Photo-journaliste agressé à Reims : un deuxième homme mis en examen

Le suspect s'était présenté vendredi, en fin d'après-midi, au commissariat de Reims, avait indiqué la veille le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourret. Il avait été placé en garde à vue. Par le passé, il a été condamné deux fois par le tribunal correctionnel de Reims pour extorsion et détention de stupéfiants, entre 2017 et 2019.

Six jours après la violente agression de Christian Lantenois, photo-journaliste âgé de 65 ans et travaillant pour le quotidien régional L'Union, un deuxième suspect a été mis en examen samedi pour "participation à un groupement en vue de préparer des actes de violences ou des dégradations", a indiqué le parquet. Âgé de 21 ans, né à Reims, le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de se rendre dans le quartier prioritaire de Croix-Rouge - théâtre de l'agression -, obligation de respecter un couvre-feu en plus du couvre-feu administratif lié au Covid-19 et interdiction d’entrer en contact avec d’autres protagonistes du dossier.

Mercredi dernier, un jeune de 21 ans a été mis en examen pour "tentative de meurtre aggravée" et placé en détention provisoire. Interpellé lundi, trois jours après les faits, ce suspect de nationalité algérienne est soupçonné d'être celui qui a "porté les coups" à la tête, "d'abord avec les poings, ensuite avec l'appareil photo" du journaliste, notamment lorsqu'il était au sol, alors que ce dernier "exerçait son métier, et pour ce motif", avait déclaré le procureur de la République lors d'une conférence de presse.

Le suspect, qui disposait d'une carte de séjour espagnole et vivait dans le quartier Croix-Rouge depuis environ trois ans, est soupçonné de s'en être pris à la victime Christophe Lantenois, pour l'empêcher de prendre des photos des apparents préparatifs d'une rixe, et "probablement" récupérer les images déjà prises, selon le procureur. Pendant sa garde à vue, l'homme a "gardé le silence", "passablement énervé", et refusé de sortir de sa cellule. Il a déjà été condamné à huit reprises entre 2018 et 2019 notamment pour des faits de violence en réunion et des vols avec effraction.

Au cours de sa conférence de presse mercredi, le magistrat avait également indiqué qu'un deuxième homme, soupçonné d'avoir aussi porté des coups "en direction de la victime" mais "probablement au sol" à l'aide d'un bâton, a été identifié mais pas interpellé à ce stade. Son communiqué du jour ne précise pas si l'individu qui se trouve actuellement en garde à vue est le même.