Photo-journaliste agressé à Reims : un deuxième homme placé en garde à vue

Six jours après la violente agression de Christian Lantenois, photo-journaliste âgé de 65 ans et travaillant pour le quotidien régional L'Union, un nouvel individu se trouve ce vendredi face aux enquêteurs. Dans un communiqué diffusé en fin d'après-midi, le procureur de la République de Reims Matthieu Bourret indique qu'"un second mis en cause s’est présenté en fin d’après-midi ce jour au commissariat de Reims, et a immédiatement été placé en garde à vue pour des faits de 'participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences ou des dégradations' et 'non-assistance à personne en péril'. Le magistrat précise qu'il ne communiquera pas d'autres informations à ce stade.

Mercredi dernier, un jeune de 21 ans a été mis en examen pour "tentative de meurtre aggravée" et placé en détention provisoire. Interpellé lundi, trois jours après les faits, le suspect de nationalité algérienne est soupçonné d'être celui qui a "porté les coups" à la tête, "d'abord avec les poings, ensuite avec l'appareil photo" du journaliste, notamment lorsqu'il était au sol, alors que ce dernier "exerçait son métier, et pour ce motif", avait déclaré le procureur de la République lors d'une conférence de presse. Le procureur a ensuite annoncé la mise en examen du suspect.