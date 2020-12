Boutiques de luxe pillées à Paris : dix jeunes mis en examen, six écroués

ARRESTATION - Les images du casse d’une boutique de doudounes de luxe en pleine journée à Paris ont fait le tour des réseaux sociaux. Dix jeunes soupçonnés d'en être les auteurs présumés, ainsi que de pillages réalisés dans cinq autres magasins de la capitale, ont été mis en examen vendredi.

Le préjudice total est estimé à 150.000 euros. Dix jeunes soupçonnés de six pillages de magasins de luxe à Paris, échelonnés sur deux mois, ont été mis en examen vendredi et six d'entre eux écroués, a-t-on appris samedi de sources judiciaire et proche du dossier. Les suspects, essentiellement des hommes de 17 et 18 ans, avaient été interpellés mercredi après plusieurs semaines d'enquête sur une série d'attaques d'enseignes. À l'issue de leur garde à vue, le parquet a ouvert vendredi une information judiciaire pour "vols aggravés" et "violences en réunion sans interruption temporaire de travail".

Tous ont été mis en examen par le juge d'instruction pour les faits de vols et l'un d'eux pour les violences, a indiqué la source judiciaire. Six d'entre eux ont été placés en détention provisoire et les quatre autres libérés sous contrôle judiciaire. L'un des suspects, qui viennent pour la majorité d'un même quartier du XXe arrondissement, dans l'est de la capitale, "avait posté une photo de lui et d'un autre suspect avec les vêtements volés sur son compte Instagram public", a raconté à l'AFP une source proche du dossier.

"Un gros travail de recoupement des images"

"L'identification des suspects s'est faite grâce à un gros travail de recoupement des images de vidéosurveillance des magasins, de la RATP et des investigations de téléphonie", a précisé la source proche du dossier. La dernière attaque en date, le 11 décembre, ciblait la boutique de vêtements Moncler sur le boulevard Saint-Germain, un quartier cossu de la capitale. Les images de vidéosurveillance de l'enseigne, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent une dizaine de personnes entrer à la file indienne et repartir moins d'une minute plus tard les bras chargés de doudounes de luxe, spécialité de la marque. Les vendeurs, qui n'ont opposé aucune résistance, avaient vécu la même scène deux mois plus tôt, le 17 octobre. Leur magasin avait été dévalisé selon le même mode opératoire.

La bande aurait commis quatre autres pillages dans une autre boutique Moncler et deux magasins Prada, dont l'un vidé à deux reprises de plusieurs sacs à main.

La rédaction de LCI Twitter