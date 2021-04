Policier lynché à Bagnolet : un homme condamné à deux ans de prison ferme

"Tuez-le, c’est un sale chien de flic", "Fumez-le, c’est un schmitt, tuez-le !" : voici les mots qui ont été prononcé lundi dernier à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) à l'encontre d'un policier à l'occasion d'une opération anti-stups. Le fonctionnaire âgé de 32 ans n'a pas fait qu'essuyer que des insultes ce jour-là. Quelques minutes plus tard, se trouvant isolé face à un groupe d'individus, il avait été lynché.

Sauvé par un collègue, le policier a porté plainte dès le lendemain des faits. Dans son procès-verbal que LCI a pu consulter, il témoigne de la violence des événements. "Je me faisais lyncher au sol. Je continue à recevoir des coups de pied type pénalty pleine tête, je ne suis protégé que par mon casque de moto. […] Ma tête faisait des allers-retours gauche-droite sous la violence des coups et j’entends encore 'on va te fumer, on va te crever, sale fils de pute, sale keuf'".