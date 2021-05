Policier tué à Avignon : "La lutte contre le trafic de stupéfiants s'apparente à une guerre", déclare Darmanin

Après la mort tragique d’un fonctionnaire de police mercredi 5 mai, tué par balles lors d’un contrôle aux alentours d’un point de deal à Avignon, le ministre de l’Intérieur s’est rendu sur place. Gérald Darmanin a fait de la lutte contre la drogue l’une de ses priorités depuis son arrivée place Beauvau en juillet 2020 : "La lutte contre le trafic de stupéfiants, partout sur le territoire national, s’apparente à une guerre", a-t-il insisté depuis le Vaucluse. "Cette guerre, nous la menons grâce à des soldats. Ces soldats sont les policiers et les gendarmes de France. Aujourd’hui, un de ces soldats est mort en héros pour lutter contre ce trafic de stupéfiants", a-t-il ajouté face à la presse.

"Malheureusement, il y a parmi les trafiquants des gens qui sont prêts à tout, et qui prennent la vie humaine pour pas grand-chose, et encore moins la vie d’un policier", a aussi déclaré le ministre, assurant que la mort du policier "n’est pas vaine" : "Nous continuerons ce combat acharné contre la drogue", promet Gérald Darmanin.

Le Vaucluse, un des dix départements les plus pauvres de France, a connu une hausse du trafic de drogue ces dernières années, selon des responsables policiers et judiciaires interrogés récemment par l'AFP. "Dans le département du Vaucluse depuis le 1er janvier, c'est 83 interpellations pour trafic de stups, c'est plus de 60 opérations contre les points de deal", a détaillé à Avignon le ministre de l’Intérieur, selon qui ces derniers "pourrissent la vie de nos concitoyens et singulièrement la vie des habitants des quartiers populaires qui méritent le repos, la paix, le calme".