Policier tué à Avignon : suivez l'hommage à Éric Masson ce dimanche à 14h

Colère et émotion ce dimanche à Avignon, où un rassemblement en mémoire d'Éric Masson aura lieu à 14 heures devant l’hôtel de police où travaillait le brigadier de 36 ans. À midi, les cloches des églises de la ville sonneront pour lui rendre hommage. Puis des policiers se rendront à 13h30 sur le lieu du meurtre pour y déposer des gerbes de fleurs. L'ensemble des syndicats de police - Alliance, Unité SGP Police ou encore Alternative Police - appellent les citoyens et les policiers de France à "se recueillir et honorer sa mémoire".

Père de deux petites filles âgées de 5 et 7 ans, le brigadier Éric Masson a été tué par balles mercredi sur un point de deal, dans le centre d'Avignon, où il avait été appelé avec son équipage. Sa famille a fait savoir qu'elle ne sera pas présente à ce rassemblement. Le père de la victime s'est lui exprimé ce dimanche dans les colonnes du Journal du Dimanche. Il explique dans cet entretien vouloir éviter toute récupération politique de l'affaire. "Nous sommes une famille simple, au service de l’État (…) On sert la République, on protège les citoyens, mais on ne fait pas de politique. (…) Personne ne doit récupérer ce drame à des fins politiques", déclare-t-il