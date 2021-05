Policière agressée au couteau près de Nantes : ce que l'on sait

En 2015, il a écopé une peine de 8 ans d'emprisonnement avant d'être libéré en mars 2021, sans aménagement. À sa sortie de prison, un suivi socio-judiciaire, comprenant notamment une obligation de soins, a été mis en place. Il a rencontré à trois reprises le service pénitentiaire d’insertion et de probation et a présenté les justificatifs de soins auprès du centre médico-psychologique. L'individu était également accompagné par une association en lien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Connu des services de police et justice, il s'était radicalisé en prison et avait été "signalé pour une pratique rigoriste de l'islam". À ce titre, il avait été inscrit au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Un important dispositif de sécurité, dont l'antenne du GIGN de Nantes, avait été déployé pour retrouver le suspect. Deux hélicoptères, trois équipes cynophiles et un escadron de gendarmes mobiles ont également participé aux recherches de cet individu qualifié de "dangereux".

Le temps de la traque, les écoles aux alentours avaient été sécurisées et les enfants "confinés", selon la gendarmerie. "On a tiré les rideaux et on a fait allonger les enfants au sol, ils sont comme ça depuis deux heures", a témoigné une enseignante d’école primaire.