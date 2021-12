Quelle est cette "affaire des primes" pour laquelle l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant a été placé en détention ?

Âgé de 76 ans, celui qui fut aussi secrétaire général de l'Elysée a été condamné en 2017 à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme et 75.000 euros d'amende en appel en janvier 2017 dans l'affaire dite "des primes". Cette peine était devenue définitive deux ans plus tard après le rejet de son pourvoi en cassation. Jusqu'à aujourd'hui, Claude Guéant purgeait cette peine sous le régime de la liberté conditionnelle. Tout a changé ce lundi. LCI revient sur ce dossier.

Le parquet de Paris avait confié l'enquête visant d'éventuels détournements de fonds et recel, à la division nationale des investigations fiscales et financières (DNIFF). Lors de la publication de l'enquête administrative, l'entourage de M. Guéant avait relevé que ces sommes ne lui étaient pas destinées, mais utilisées pour un système de "gratifications", notamment pour les policiers en charge de la protection du ministre Sarkozy. M. Guéant avait affirmé avoir bénéficié de ces primes lorsqu'il était place Beauvau, pour expliquer le paiement en liquide de plusieurs factures découvertes lors d'une perquisition le visant.

Celle-ci avait été ouverte à la suite de la publication le 10 juin d'un rapport d'inspection selon lequel quelque 10.000 euros mensuels, puisés dans les "frais d'enquête et de surveillance" des policiers, ont été "remis" à M. Guéant entre 2002 et 2004, alors qu'il était directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy.

Condamné en première instance en novembre 2015 à deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de toute fonction publique, Claude Guéant avait fait appel. Jugé en 2016 en appel, il avait été condamné en janvier 2017 plus tard à deux ans de prison dont un an ferme et 75 000 euros d’amende.

Claude Guéant s'était pourvu en cassation mais la Cour avait rejeté en 2019 son pourvoi. Les hauts magistrats avaient ainsi validé la condamnation de l'ancien grand commis de l'Etat à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris. Reconnu coupable de complicité de détournement de fonds publics et de recel lié à ce délit, Claude Guéant avait en outre écopé de 75.000 euros d'amende et d'une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans.

Il purgeait cette peine - devenue définitive deux ans plus tard après le rejet de son pourvoi en cassation - sous le régime de la liberté conditionnelle. Début novembre cependant, la cour d'appel de Paris a révoqué une partie de son sursis (3 mois) et de sa liberté conditionnelle (6 mois), estimant que Claude Guéant ne réalisait pas les versements nécessaires pour payer l'amende et les dommages et intérêts qu'il s'était vu infliger.