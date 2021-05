Pourquoi, malgré le décès de Fourniret, le camp Mouzin a-t-il "encore de l'espoir" ?

JUSTICE – Un peu plus d'un an après ses aveux dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin en 2003, Michel Fourniret est mort à l'âge de 79 ans. Un décès qui n'entame pas forcément les espérances de la famille de découvrir enfin la vérité.

Il s'en est allé ce lundi avec ses terribles secrets. Ce lundi, dans un communiqué de presse envoyé à 16h08, le procureur de la République de Paris Rémy Heitz a annoncé le décès de l'Ogre des Ardennes. "Michel Fourniret est décédé aujourd'hui à 15h à l'Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de l'hôpital La Pitié Salpêtrière, dépendant du Centre pénitentiaire de Fresnes où il était incarcéré. Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte ce jour par le parquet de Paris et confiée au 3e district de police judiciaire" a détaillé le parquet. L'état de santé du tueur en série s'était dégradé au cours des derniers mois, nécessitant son hospitalisation, ce alors même que de nouveaux espoirs de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin étaient nés. En effet, à l'automne 2019, Monique Olivier avait fait tomber l'alibi de son ex-mari et, moins de six mois plus tard, ce dernier passait aux aveux et reconnaissait son implication dans la disparition de l'enfant, le 9 janvier 2003 à Guermantes. La série de fouilles réalisée au cours des derniers mois dans les Ardennes, notamment du côté d'Issancourt-et-Rumel sur les indications de Monique Olivier n'ont à ce jour rien donné. Maintenant que le tueur en série est mort, que va devenir l'affaire Estelle Mouzin ? "Michel Fourniret ne peut plus être poursuivi évidemment, il ne pourra pas se présenter à un procès", détaille auprès de LCI Me Corinne Herrmann, l'une des avocats du père d'Estelle, Éric Mouzin. "Maintenant, je rappelle que Monique Olivier et Michel Fourniret sont un couple de criminels. Ils ont été condamnés ensemble en 2008, ils ont été condamnés ensemble en 2018. En ce qui la concerne, elle, la juge, selon les éléments qui l'incriminent ou pas, décidera ou non de la renvoyer devant la cour d'assises. Dans l'instruction Mouzin, comme dans les autres, ils sont mis en examen ensemble".

Toute l'info sur La mort de Michel Fourniret

"C'était la chronique d'une catastrophe annoncée"

Si la déception prédomine dans le camp de la famille Mouzin, la surprise n'est pas de mise, poursuit Me Herrmann : "Nous avions averti tout le monde depuis des années que ça allait finir de cette façon-là. Monsieur Fourniret n'était pas tout jeune, on savait que son décès pouvait intervenir à tout moment". Les dernières fouilles, à Guermantes ou au château de Sautou, ont montré "à quel point il était diminué". C'est d'ailleurs là que réside la frustration pour le conseil de l'entourage d'Estelle Mouzin, qui donne toute la mesure de son agacement : "Pendant dix ans, nous avons demandé à ce qu'il soit entendu, on l'avait laissé de côté. Nous avons depuis 2008 sollicité des investigations, sollicité les auditions du couple. Nous avons tenté d'obtenir ce que l'on pouvait obtenir de lui. Rien n'a été fait. On savait que c'était la chronique d'une catastrophe annoncée. L'issue est un peu logique quand la justice ne travaille pas ses dossiers et ne recherche pas la vérité. J'ai de la colère pour ça". Avec Me Didier Seban, Me Herrmann est une observatrice privilégiée du parcours judiciaire de Michel Fourniret, puisqu'elle accompagne aussi les familles de Joanna Parrish, Marie-Angèle Domèce et Lydie Logé, dossiers dans lesquels il était aussi mis en examen. "Pour les affaires Domèce et Parrish, les instructions étaient très avancées. Pour Estelle Mouzin, elle était quasiment aboutie donc le juge peut se forger sa conviction concernant Monique Olivier. Pour Lydie Logé, c'est un peu plus compliqué, car c'est un dossier qui démarrait (le tueur en série a été mis en examen dans cette dernière affaire le 22 décembre 2020 ndlr)" précise l'avocate.

Les parties civiles "gardent espoir"

Même sans Michel Fourniret, Me Corinne Herrmann assure que les familles, dont celle d'Estelle Mouzin, "gardent espoir". Un espoir qui s'appelle Monique Olivier. "Il faut être optimiste. Elle peut toujours répondre à nos questions, aux questions des familles et à celles de la juge d'instruction. Lui n'était plus en état de répondre de toute façon. Je peux vous dire que la greffière, la juge Kheris, les enquêteurs ont mis toute leur énergie et toute leur science, à essayer de le remettre dans le contexte. Michel Fourniret nous a donné des éléments qui viennent corroborer ce que nous a dit Monique Olivier. C'est juste pas le même endroit. Probablement qu'il ne se situait plus". L'avocate rappelle qu'en 2004, Monique Olivier a "dénoncé son mari, qui a parlé des meurtres, des 8 affaires jugées en 2008, qui a donné des noms, qui a aidé la justice". "Elle a toujours été là pour nous donner des éléments, insiste Me Herrmann. Il n'y a pas de raison de ne pas vérifier ce qu'elle nous dit. Quand des personnes qui ont commis des faits aussi graves parlent, quand elles donnent des éléments, On doit écouter ce qu'elles disent et vérifier. On ne doit pas avoir d'avis. C'est ce que l'on fait pour l'instant et c'est ce que fait la juge d'instruction. La famille Mouzin lui en est reconnaissante. Monique Olivier, qui a donné des indications sur le lieu où se trouverait le corps d'Estelle, peut se tromper d'endroit ou pas. Il faut tout vérifier. Il ne faut pas se poser la question de la crédibilité ou pas parce que sinon on n'en sort jamais". Concernant le prochain rendez-vous judiciaire dans l'affaire Mouzin, Me Corinne Herrmann ne veut rien dire pour le moment.

La défense "remettait en cause la valeur "des dernières "déclarations" de Michel Fourniret

Dans un communiqué ce lundi soir, les avocats du tueur en série, Me Dimitri Grémont, Me Gaspard Lindon, Me Emmanuelle Mercinier et Me Vincent Nioré indiquent qu'ils "prennent acte" du décès de Michel Fourniret. "Il appartient désormais à l'autorité judiciaire de constater l'extinction de l'action publique à son encontre", écrivent-ils. Ils rappellent par ailleurs que "depuis plusieurs mois, son état de santé était considéré par les médecins de l'Unité Hospitalière Sécurisée comme 'durablement incompatible avec la détention'. Conformément à la loi, la défense avait en conséquence déposée une demande de suspension de peine". Ils ajoutent : "Cet état de santé le plaçant dans l'incapacité absolue de se défendre, une requête aux fins de sursis à statuer avait également été déposée conformément aux textes, dans les procédures où il était mis en examen". Parmi lesquelles l'affaire Mouzin. Enfin, les avocats précisent qu'ils "remettaient en cause la valeur des déclarations faites par Michel Fourniret au cours des deux dernières années, compte tenu de l'altération manifeste de ses facultés mentales." La défense rappelle que cette altération avait été "constatée par des expertises médicales anciennes" qui ne lui ont toutefois "été rendues accessibles que très récemment". "La requête déposée en ce sens par la défense ne sera sans doute jamais examinée", déplorent les avocats. Contacté par LCI, Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier, n'avait pas souhaité réagir en milieu d'après-midi. "Je n'ai pas de commentaire à faire. Pas pour le moment, c'est trop tôt", a-t-il brièvement répondu.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.