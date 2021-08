Assassinat d'un prêtre en Vendée : l'auteur présumé est l'incendiaire de la cathédrale de Nantes

Bénévole au diocèse de Nantes, le suspect venu se réfugier en France, avait reconnu être à l'origine de l'incendie de la cathédrale, le 18 juillet 2020. Il avait été d'abord placé en détention provisoire avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en juin dernier.

"Il était en effet sous main de justice dans la mesure où il sortait de détention provisoire à la suite de son implication dans le cadre d'une procédure ouverte pour incendie d'un édifice public en l'occurrence une cathédrale et se trouvait sous contrôle judiciaire avec des contraintes qui lui sont imposées", a développé le capitaine Marc Rollang, porte parole de l'association Gendarmes et citoyens sur LCI. "Peut se poser la question de la parfaite exécution du contrôle judicaire, du parfait suivi", a-t-il reconnu, soulignant que "d'un point de vue purement juridique, pour l'instant, rien ne (me) choque plus que ça".