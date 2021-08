Prêtre assassiné en Vendée : le Père Olivier Maire "a été victime de sa générosité", selon l'évêque de Vendée

"Je crois que lui et sa communauté ont été victimes de sa générosité. On ne peut pas aller vers les autres, en particulier ceux qui sont en difficulté, sans s’exposer", estime le responsable religieux.

Apprenant l’assassinat du Père Olivier Maire, la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France ont fait part de "leur immense tristesse et leur effroi" après ce drame qui a touché les Missionnaires Monfortains, dont le projet consiste "à évangéliser dans la proximité et l'attention" de tous", expliquent-elles dans un communiqué commun.

L’auteur présumé de cet assassinat serait l’homme - un ressortissant rwandais - qui avait tenté d’incendier la cathédrale de Nantes il y a un an. Ce lundi matin, cet ancien sacristain bénévole s'est rendu à la gendarmerie et est actuellement en garde à vue.