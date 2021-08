Prêtre tué en Vendée : les obsèques du père Olivier Maire célébrées ce vendredi à 14h30

Toutefois, la mairie de cette commune de 3.600 personnes prépare la mise en place d’un écran géant extérieur "pour les personnes qui souhaiteraient suivre les obsèques et se recueillir". La famille de cet homme de foi décrit par ceux qui le connaissent comme "une personne d’une grande intelligence, diplômée dans bien des choses et qui n'avait pas l'orgueil de son savoir" a donné son accord pour que les funérailles soient retransmises sur la chaîne de télévision KTO TV, d'après la même source.

L'auteur présumé de cet homicide, Emmanuel Abayisenga s'est rendu lui-même à la gendarmerie lundi matin et s'est accusé du meurtre du religieux. Cet ancien sacristain de 40 ans, arrivé en France en 2012, est aussi le présumé incendiaire de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Il était hébergé par les pères montfortains, dans le cadre de son contrôle judiciaire, en attente de son procès. Son examen psychiatrique lundi a conclu à l'incompatibilité de son état psychique avec une mesure de garde à vue, y compris en milieu hospitalier, et le mis en cause fait l'objet d'une hospitalisation en milieu psychiatrique, a indiqué le parquet.

A la suite de ce drame, Gérald Darmanin a demandé jeudi aux préfets de "renforcer significativement la surveillance des lieux de culte et des offices" prévus dimanche pour la fête de l'Assomption. "La persistance d'un niveau élevé de menace (terroriste) contre notre pays et l'actualité récente exigent une attention particulière sur les sites symboliques ou qui rassemblent de nombreuses personnes en cette période", écrit le ministre de l'Intérieur dans un télégramme consulté par l'AFP. Les préfets sont invités à contacter les représentants des lieux de culte "afin d'identifier les sites les plus sensibles, connaître les lieux et horaires des cérémonies, et ainsi définir les mesures de protection à mettre en œuvre".