Prêtre tué en Vendée : pourquoi le suspect présumé n'a pas été expulsé

"Ce qui se passe dans notre pays est d'une gravité sans précédent." Après l'assassinat d'un prêtre en Vendée, lundi 9 août, la cheffe de file du RN, Marine Le Pen, a pointé du doigt le parcours judiciaire du meurtrier présumé. "En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre", a-t-elle affirmé, prenant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à partie sur Twitter. "C'est la faillite complète de l'État et de Gérald Darmanin." De nombreux autres responsables de droite et d'extrême droite ont dénoncé le "laxisme" et la "faillite" de l'État.

D'origine rwandaise, le suspect, Emmanuel A., s'est lui-même rendu à la gendarmerie pour se dénoncer, après avoir tué le père Olivier Maire dans une communauté religieuse où il était hébergé depuis sa sortie, le 29 juillet, d'une hospitalisation en psychiatrie. Déjà connu de la justice, cet ancien sacristain bénévole était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu'à fin mai 2021 dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes, le 18 juillet 2020, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en juin dernier.