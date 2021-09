Procès du 13-Novembre : dans ses premiers mots, Abdeslam se revendique "combattant de l'État islamique"

Les accusés étant interrogés par ordre alphabétique, Salah Abdeslam est le premier à devoir décliner son identité à la cour. Il se lève alors, retire son masque et déclare : "Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, que Mohamed est son serviteur et son messager", paraphrasant la Chahada, la profession de foi islamique.

"Une manière de dire à la cour qu’il ne reconnaît pas la justice, les juges qui allaient le juger, mais aussi la justice des hommes", analyse notre journaliste LCI sur place, William Molinié. "On verra ça plus tard", répond au prévenu le président de la cour, Jean-Louis Pirrès, qui enchaîne ensuite en lui demandant l'âge et la profession de ses parents. Le principal accusé, âgé de 31 ans, refuse à nouveau de répondre : "Le nom de mon père et ma mère n'ont rien à voir dans cette histoire".

Jean-Louis Pirrès finit alors par demander à l'accusé sa profession. Placidement, Salah Abdeslam répond : "J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique". "J'avais 'intérimaire' moi, comme profession", commente le président de la cour, déclenchant quelques rires parmi l'assistance.

Pour l'avocate Géraldine Berger-Stenger, qui représente 37 parties civiles, Salah Abdeslam s'est montré "extrêmement virulent et combattif", "je ne suis pas sûre qu'il s'exprime ensuite sur le fond et qu'il apporte des éléments très importants aux victimes", a-t-elle cependant assuré.