Procès Bygmalion : Nicolas Sarkozy jugé pour des dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012

Après un faux départ en mars, c’est enfin le début du procès Bygmalion, ce jeudi 20 mai à Paris. Parmi les 14 prévenus qui comparaissent, le plus scruté sera l’ancien président Nicolas Sarkozy. Il est poursuivi pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Il encourt pour ces faits un an d’emprisonnement et 3750 euros d'amende.

Pour autant, dans cette affaire, il n’a pas été établi que Nicolas Sarkozy était à l’origine de ce système, ni qu'il y avait participé ou même en avait été informé. Il lui est reproché de ne pas avoir tenu compte de deux alertes des experts-comptables pendant sa campagne sur ces dépassements, en mars et avril 2012.

Les 13 autres prévenus sont d'anciens cadres de l'Union pour un mouvement populaire (UMP, devenue Les Républicains), des responsables de la campagne et des dirigeants de Bygmalion, la société d'événementiel en charge des meetings de Nicolas Sarkozy et soupçonnée d’avoir une part de responsabilité dans l’émission des fausses factures. Ils sont poursuivis, notamment, pour faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et financement illégal de campagne électorale.