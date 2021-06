Assassinat de Xavier Jugelé : la défense pointe des failles des autorités, la police se défend

Sur les photos, on voit le fourgon de police de la 32e compagnie d'intervention de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC), l'Audi grise du terroriste, les pieds de l'attaquant sur le coin d'un cliché, des armes, des impacts de balles dont deux ont atteint mortellement le policier Xavier Jugelé, 37 ans, alors qu'il se trouvait dans un fourgon avec son collègue Cédric L., lui aussi blessé.

Le ministère public poursuit ses questions et demande au commandant si selon lui, Karim Cheurfi "avait l'intention de s'arrêter là, après l'attentat des Champs-Élysées". "Pour moi, la rencontre avec les policiers de la 32e compagnie d'intervention de la Direction de l'ordre public et de la circulation, elle est fortuite. Pour moi, Karim Cheurfi avait une destination autre que les Champs-Elysées ce 20 avril 2017. Mes collègues sur l'avenue ont constitué une cible fortuite (...) Une adresse était rentrée dans le GPS de Karim Cheurfi, c'est le 83 rue de Villiers à Levallois, l'adresse de la DGSI" détaille alors le commandant à la barre.

Les investigations ont démontré que Karim Cheurfi avait tiré à 21 reprises. 27 tirs de riposte ont été enregistrés. Dans l'armement du terroriste, un fusil d'assaut Zavasta comprenant 31 cartouches, un fusil semi-automatique à canons et crosses sciés, des couteaux de pêche… Parmi ses biens retrouvés sur place : un Coran, une cagoule noire, un mot manuscrit sur lequel est écrit "Qu'est-ce que vous reprochez aux frères de Daech si ce n'est qu'ils veulent obéir à Allah et à son messager. Les ennemis de l'islam ne réussiront pas". L'attentat sera revendiqué par Daech peu après.

Et pour cause. En 2001, Karim Cheurfi avait été interpellé après une altercation avec des automobilistes à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), dont l'un était adjoint de sécurité. Après une course-poursuite, Karim Cheurfi avait tiré et fait plusieurs blessés. Interpellé, il avait volé ensuite au cours de sa garde à vue l'arme d'un policier et avait tenté de le tuer. Pour ces faits, il a été condamné en 2005 en appel par la cour d'assises du Val-de-Marne à quinze ans de prison.

Interpellé et placé en garde à vue le 23 février 2017 pour "menace de commettre un crime et association de malfaiteurs" après les faits de Marseille et de Montfermeil et un voyage d'un mois entre le 14 janvier et le 15 février en Algérie, Karim Cheurfi en ressortira libre dès le lendemain. "Karim Cheurfi a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue faute de charges suffisantes" a insisté le commandant de la section antiterroriste. Pourtant, au cours de la perquisition au domicile du suspect, des couteaux de pêche, des masques et des livres sur l'islam ont été retrouvés. Selon les enquêteurs, "les livres sur l'islam retrouvés chez Karim Cheurfi n'allaient pas dans le sens d'une idéologie rigoriste, un seul document était un peu plus à tendance que les autres" a expliqué le commandant.

Pour la défense, il y a bel et bien eu une série de loupés dans cette affaire. Le policier à la barre conteste, lui, toute faille du côté des enquêteurs. "En ce qui concerne les différents services de police, le travail a été fait. L'individu a été repéré, il a été placé en garde à vue. Mais on ne peut pas mettre en prison des gens quand on n'a pas de charges suffisantes pour le faire", a conclu le commandant de police de la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris.

Le procès se poursuit mercredi avec, notamment, l'audition de plusieurs parties civiles parmi lesquelles les collègues du policier Xavier Jugelé.