Procès de l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec : "Des viols et des agressions auraient sans doute pu être évités"

Donnera-t-il des explications ? Fera-t-il des aveux ? Des excuses ? À partir de lundi et jusqu'à jeudi, l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec est jugé à Saintes pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures, premier volet d'une affaire de pédophilie "hors normes". Commencé le 13 mars et aussitôt interrompu par le confinement, ce procès devrait, sauf surprise, reprendre à huis clos.

Pendant quatre jours, la cour d'assises de la Charente-Maritime va tenter de révéler la face cachée de ce médecin respecté, père de trois fils, qui a suivi pendant trente ans un itinéraire pédophile jusqu'à son arrestation en mai 2017 à Jonzac. Au cours des perquisitions il y a trois ans, après qu'une fillette de 6 ans et voisine l'a mis en cause, les enquêteurs ont pu réaliser l'ampleur de cette affaire en découvrant à son domicile des sex-toys et autres poupées mais aussi, et surtout, des carnets intimes révélant de nombreux autres faits commis dans l'exercice de ses fonctions. En octobre 2020, le procureur de la République de Lorient Stéphane Kellenberger a ainsi annoncé la mise en examen de Joël Le Scouarnec pour viols et agressions sexuelles sur 312 victimes, principalement mineures. Des faits commis entre 1986 et 2014 quand l'ex-chirurgien officiait dans plusieurs établissements hospitaliers de France.

Selon plusieurs associations de protection des enfants, parties civiles dans ce procès, ces faits d'une gravité exceptionnelle auraient pu être, pour beaucoup, probablement évités. Explication avec Michel Martzloff, secrétaire général de L’Enfant Bleu, partie civile dans ce procès qui sera représentée par Maitre Jean-Christophe Boyer.