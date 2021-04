Procès de la BAC Nord de Marseille : 18 policiers et ex-policiers sur le banc des accusés

18 ex-policiers de la brigade anticriminalité de Marseille devant la justice. Ce lundi 12 avril s’ouvre le procès dit "de la BAC Nord" qui devrait durer deux semaines au tribunal correctionnel de Marseille. Âgés entre 37 et 60 ans, ils sont poursuivis pour avoir dépouillé des trafiquants de drogue et revendeurs de cigarettes de contrebande qu'ils contrôlaient dans des cités des quartiers nord de la ville en octobre 2012.

Les prévenus ont été trahis par des enregistrements accablants. Les membres de trois groupes de jours de la BAC Nord se sont servis copieusement en cannabis, cigarettes et argent comme l’a laissé entendre leurs discussions dans leurs bureaux et véhicules. La "sonorisation" datant du 17 juillet 2012, résume parfaitement l’état d’esprit qui régnait dans le service : "On commence à avoir un bon petit groupe, où on sait qu'on ferme nos gueules. Ce qui se dit dans la voiture reste dans la voiture", affirmait notamment Jean Fiorenti, 41 ans.

D’autres enregistrements évoquent notamment le vol d’une sacoche contenant "plus de 2500 euros" à un dealer ou encore une perquisition illégale menée dans un appartement à laquelle les policiers échouent sur le fil à voler 2000 euros de marchandise. Il y a eu également ce "gitan", selon leurs mots, à qui ils "piquent un peu de pognon" ou encore ce voleur à l'arraché finalement relâché après négociation : "Allez, file nous deux barrettes (de cannabis) et on te laisse tranquille."