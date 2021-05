Procès de Nordahl Lelandais : ces autres affaires où plane l’ombre du maître-chien

Le nom de Nordhal Lelandais revient dans des affaires de disparitions qui restent inexpliquées à l’heure actuelle. Le 2 mars 2018, les familles de Jean-Christophe Morin (22 ans) et d’Ahmed Hamadou (45 ans), deux hommes disparus lors d’un festival de musique électronique au fort de Tamié en Savoie, respectivement en 2011 et 2012, ont déposé plainte pour "enlèvement et séquestration" devant le tribunal d’Albertville. Il est également mis en cause dans une plainte déposée dans la Drôme, en mars 2018, dans la cadre de la disparition Éric Foray, 47 ans. Enfin, les cas de Nelly Balmain, 29 ans, disparue en août 2011, et celui de Lucie Roux, disparue en 2012 en Savoie, sont étudiés par la justice.