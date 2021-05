Procès de Nordahl Lelandais : "J'aurais bien très bien pu finir comme le caporal Arthur Noyer"

Ce mardi, au procès de Nordahl Lelandais qui comparait jusqu'au 12 mai pour le meurtre d'Arthur Noyer, 23 ans, en avril 2017, Richard, un ex-partenaire de l'accusé est venu témoigner à la barre. Au cours de la relation qui a duré six mois environ, Richard a envoyé plus de 800 messages à l'ancien maître chien. Ils ne se sont vus selon lui que cinq fois maximum.

"À l'époque, j'avais un certain fantasme, il répondait à ce fantasme. Mais je ne me suis pas senti en danger avec lui. Il a réalisé mes fantasmes (...) Je ne me suis jamais senti en danger avec lui. Quand j’ai été convoqué par la gendarmerie sur les affaires Noyer et Maëlys, j’étais le premier à dire 'non, non, ce n’est pas lui, vous vous trompez !'", se remémore le témoin le témoin.