Procès de Nordahl Lelandais : "Si j’avais accepté sa demande, peut être qu’on aurait évité un drame"

Elles sont plusieurs, plusieurs ex, "sérieuses" ou "partenaires sexuelles", de Nordahl Lelandais à défiler à la barre depuis le début du procès pour évoquer leur relation avec ce dernier. Parmi elles, ce jeudi matin, Camille. Le témoin explique avoir rencontré l'ancien maître-chien sur un site de rencontre en mars 2017 et l'avoir vu jusqu'en juin de la même année. Nordahl Lelandais lui dit alors qu'il s'appelle Jordan, et qu'il vit à Aix-Les-Bains.

Le 11 avril 2017 au soir, quelques heures avant le décès du caporal Arthur Noyer, Camille et "Jordan" ont échangé des messages pendant, entre 21h58 et 22h54. Selon le témoin, "c'est la première fois qu'il insistait autant pour avoir une relation sexuelle". Mais ce jour-là, Camille ne veut pas. Un refus qui, par la suite, l'a traumatisée. "J'ai été stupide et naïve et aujourd'hui je culpabilise parce que si j'avais accepté sa demande peut être qu'on aurait évité un drame", lâche-t-elle à la barre. Et d'ajouter : "Je suis désolée pour la famille d'Arthur".