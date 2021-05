Procès de Nordahl Lelandais : "Tu leur dois la vérité", lance à l'accusé une de ses amies

Dans le box, l'accusé âgé de 38 ans ne reste pas impassible en écoutant sa camarade de comptoirs laissant, semble-t-il, une larme perler sur sa joue. "Alex, tu as une très bonne mémoire et tu as tout à fait raison dans tous tes propos", lance Nordahl Lelandais à son amie. "C'est pas moi qu'il faut que tu regardes", tacle Alexandra. Dans le box, l'accusé lâche :"La vérité, je la donnerai. Mais c'est tout au long de l'instruction que je l'ai donnée. Avec les évolutions que j'ai données par la suite."

Alexandra supplie son ami : "Dis-leur ce qui s'est passé ! Tu le sais. Tes amis le savent ! Dis-leur ! Dis-leur ! Tu peux pas dire que c'était un accident. C'est pas possible, Nordahl. Pas possible ! T'étais beau, t'étais festif. Je t'ai vu quelques heures après et j'ai vu comment tu étais. Pour être aussi normal, c'est plus une carapace. Et tu le sais".

Le Président reprend le dessus dans cet échange intense qui pourrait bien finir sur la retranscription du scénario funeste de cette nuit de printemps et lui demande de s'expliquer sur cette "carapace" . L'accusé répond :"C'est une carapace. Au fond de moi, j'étais pas heureux. J'ai essayé de montrer un comportement très lâche".

"Vous étiez un comédien ?", interroge le président de la cour d'assises. "Non, c'était pas de la comédie, se justifie l'accusé. C'est comme l'histoire de la cocaïne, je l'ai toujours cachée. C'est pas une histoire de bien cacher les choses".

Puis Nordahl Lelandais finit par confier que depuis cet événement tragique, depuis la mort du caporal, ses "jours" et "ses nuits" "n'ont plus jamais été les mêmes". "Je suis désolé de dire ça, M. et Mme Noyer, parce que c'est bien pire pour vous. J'étais dans un état de sidération. La meilleure chose à faire, ça aurait été de prévenir les secours, les gendarmes. Mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. Je voulais pas montrer à mes amis que j'allais pas bien", continue-t-il.

Me Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais lui demande alors pourquoi être allé à ce dîner, s'il était si bouleversé, "36 heures après les faits" ? "J'avais besoin de mes amis, de reprendre une vie normale", répète plusieurs fois l'homme debout dans le box.