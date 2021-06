Procès de Valérie Bacot : la partie civile réclame une condamnation pour l’exemple

Plus tôt dans la journée, des experts se sont succédé à la barre pour expliquer l'impasse dans laquelle se trouvait Valérie Bacot au moment du meurtre, en mars 2016. "Aucune échappatoire n'est laissée au sujet aliéné. La seule possibilité est de détruire le sujet aliénant", a déclaré Denis Prieur, expert psychiatre qui a entendu l'accusée après l'assassinat de son mari Daniel Polette. Décrivant un "syndrome de la femme battue" et une emprise "dominante" et "permanente", le médecin a souligné qu'elle était une "marionnette", "soumise à l'emprise totalitaire de ce tyran domestique" qui l'a violée dès l'âge de 12-13 ans, quand il était encore son beau-père.

Dans ce contexte, "elle n'avait pas la possibilité du recours à la loi", "il n'y a plus d'autre possibilité que de le faire disparaître", a ajouté le psychiatre. De son côté, Laurence Françoise, psychologue, a précisé que porter plainte n’était "pas possible". Selon elle, Valérie Bacot souffrait du "syndrome de Stockholm" où on"finit par tolérer et même s'attacher" à son bourreau ainsi que du "syndrome victimaire" dans lequel "on trouve un compromis d'acceptation pour ne pas avoir encore pire".