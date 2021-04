Procès de Viry-Châtillon : Gérald Darmanin recevra "la semaine prochaine" les policiers blessés

Quatre policiers avaient été blessés, dont deux grièvement, lors de cette attaque survenue à proximité du quartier sensible de la Grande Borne. L'un d'eux, adjoint de sécurité, avait été plongé plusieurs semaines dans le coma et porte, plus de quatre ans après, encore les marques de l'agression sur son visage.

Ce verdict a suscité l'indignation des syndicats policiers, dont Alliance qui a appelé à des rassemblements mardi devant le palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, et devant les tribunaux judiciaires de métropole et d'outremer. Ce verdict "est incompréhensible et laisse les victimes et de nombreux policiers très amers et en colère", s'est insurgé Grégory Joron, secrétaire général délégué d'Unité SGP Police, partie civile lors du procès.