Procès du 13-Novembre : "C'est attentats contre bombardements, voilà", assume Mohamed Abrini

Au 65e jour d'audience au procès des attentats du 13-Novembre 2015, les interrogatoires des accusés sur le fond ont enfin pu commencer. Le planning respecté minutieusement par le président de la cour d'assises spéciale Jean-Louis Périès avait pris du retard après que Salah Abdeslam a été testé positif au Covid-19. Le principal accusé étant désormais apte et plus contagieux, l'audience a pu suivre son cours.

Dans un SMS à sa petite amie rédigé en novembre 2014, et lu par le président, il écrit : "Je vais me battre pour défendre la cause du tout puissant j'ai des sœurs qui se font violer des petits frères et sœurs qui se font massacrer. Je m'enfuis vers le tout puissant et le prix à payer c'est d'y laisser sa vie." Il partira en Syrie du 23 juin au 9 juillet 2015.

"Ceux qui se sont fait exploser, c'est une réponse aux bombardements. C'est attentats contre bombardements, voilà. Moi, je ne serais pas capable de le faire. Je suis capable de combattre, prendre les armes, mais pas ça. Les attentats, c'est une réponse à une violence, c'est tout ce que j'ai à dire", répond l'accusé. "Mais ces personnes sur les terrasses (des cafés à Paris), elles ne sont pas en guerre", relève le président. Mohamed Abrini acquiesce, et ajoute : "Chacun peut penser comme il veut. Aller en Syrie défendre des innocents et revenir tuer des innocents, parce que c'était des innocents. Dans mon cerveau, à un moment ça cale."

Me Maktouf, avocate de parties civiles, interroge ensuite Mohamed Abrini sur ses lectures sur la religion. "Avant de vous répondre Maître, j'ai une question à vous poser. Avez-vous des pouvoirs divins ? Connaissez-vous le contenu des poitrines, avez-vous le pouvoir de sonder les cœurs ? Je ne vais répondre à aucune de vos questions car vous me dégoûtez ! Vous êtes allée dire aux hyènes là, les médias, que j'étais imperméable à la douleur des victimes (...) Moi ça m'a blessé. Moi j'étais pas là le 13 novembre, j'ai tué personne ! Entendre cette femme dire aux médias que les gens dans le box n'ont pas d'empathie, moi je suis désolé ça me casse les couilles."

Me Riberolles, autre avocat de partie civile lui demande s'il a quelque chose à dire aux victimes. "C'est une drôle de question. J'avais pas prévu qu'on me pose ce genre de question (...) Je pense qu'elles ont été doublement victimes, et de la politique étrangère de la France, et de la politique étrangère de l'État islamique."