Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam justifie les attentats par l'intervention française en Syrie

JUSTICE – Au 6e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, le président a donné la parole aux accusés pour une déclaration spontanée avant que ne soit abordé le détail des faits. À cette occasion, Salah Abdeslam a justifié les attaques sur notre sol.

"Pourquoi la France ?" Au procès des attentats du 13 novembre 2015 mardi, Me Didier Seban, avocats de parties civiles avait demandé à la juge Isabelle Panou si elle avait la réponse à cette question. Pourquoi il y a six ans, à l'automne, des terroristes ont-ils pris pour cible notre pays, faisant 130 morts et des centaines de blessés ? La réponse lui a été donnée aujourd'hui, par la voix du seul rescapé du commando de cette soirée, dernier à s'exprimer à l'occasion d'une prise de parole "spontanée" et "succincte" proposée par le président de la cour d'assises mardi aux accusés afin qu'ils puissent donner leur position sur les faits qui leur sont reprochés.

"Bonjour à tous. Par quoi commencer ?", a-t-il déclaré, d'une voix posée contrastant avec ses éclats de voix les premiers jours d'audience. "Hier (mardi) la juge a parlé de terrorisme et de radicalisme. Ces termes créent la confusion. En réalité il ne s'agit que d'islam authentique. Ces gens-là sont des musulmans." "On a combattu la France, on a visé la France, on a attaqué des civils, mais on n'a rien de personnel contre ces gens-là", a-t-il ajouté. "Les bombes qui visent l'État islamique ne font pas de distinction entre les hommes, les femmes et les enfants. On a voulu que la France subisse la même douleur que nous subissons."

"François Hollande savait..."

Tout de noir vêtu, cheveux en arrière et masque noir baissé sur une barbe fournie, l'accusé qui a eu 32 ans aujourd'hui a poursuivi en justifiant les attaques par l'intervention militaire française en Syrie. "François Hollande a dit que nous avons combattu la France à cause de ses valeurs, mais c'est un mensonge. Quand François Hollande a pris la décision d'attaquer, il savait que sa décision comportait des risques et que des Françaises et des Français allaient rencontrer la mort. En 2003, Jacques Chirac a refusé de donner son soutien aux Américains sous prétexte d'une haine anti-Français et des attaques meurtrières. C’est exactement ce qu’il se passe aujourd’hui."

Des propos présentés comme "sincères" par Salah Abdeslam. "Je sais que certains de mes propos peuvent heurter, choquer, surtout les âmes sensibles. Le but n'est pas de blesser les gens, ça n'es pas d'enfoncer le couteau dans la plaie. Le minimum, c'est de dire la vérité. On dit souvent que je suis provocateur, mais moi, ce que je veux, c'est être sincère avec ces gens-là, ne pas mentir à ces personnes qui subissent une douleur incommensurable." Sur les bancs des parties civiles dans la salle d'audience, certains se sont mis à pleurer, d'autres se soutenaient les uns les autres, d'autres encore sont restés prostrés, semblant accuser le coup.

"Une guerre ça se mène entre soldats"

"C'était important que nous ayons la position des accusés sur les crimes qui leur sont reprochés. Nous l'avons aujourd'hui. Certains reconnaissent leur participation en disant qu'elle n'avait rien de lié aux actes terroristes, d'autres la contestent, d'autres encore réservent leur expression. Enfin le dernier revendique ces meurtres", a réagi Me Seban à la suspension d'audience, contestant la présentation de la situation faite par Abdeslam. "S'il s'agissait d'une guerre, une guerre ça se mène entre soldats. Ça ne se mène pas contre des populations civiles, contre des gens attablés à une terrasse ou qui vont à un match de football."

"Je ne m'attendais pas à ce qu'après une semaine de procès, il décomplexe le propos en disant 'je vous ai visés, vous n'êtes pas responsables'. C'est d'une facilité et d'une violence inouïe", s'est agacé, David, otage au Bataclan le soir du 13 novembre 2015. "On s'est toujours demandé ce qu'il avait dans la tête. Maintenant on sait. (...) Il a porté une ceinture explosive dans Paris, il ne fait pas oublier ça. Et maintenant il s'adresse à nous comme s'il n'avait rien fait."

"Tous les jours pour moi, c'est le 13-Novembre en fait"

Sophie Parra, elle aussi rescapée de l'attaque perpétrée lors du concert des Eagles of Death metal, "refuse de prononcer le nom" de l'accusé. "Il s'est beaucoup exprimé. Au lieu de dire qu'il était désolé, c'était la moindre des choses, il a juste justifié les choses en disant 'vous avez attaqué la Syrie donc nous on vous attaque. Des civils ont été tués en Syrie donc des civils français ont rencontré la mort'. À aucun moment ça ne lui a paru choquant."

Quand elle se retrouvera à la barre, à l'occasion des témoignages de victimes, Sophie Parra entend néanmoins répliquer. "J'attends de lui répondre, j'attends de lui raconter ce que ça a été mon 13-Novembre, ce que ça a été de voir des gens de mon âge mourir sur moi, d'être confrontée à tout ça, ce qu'a été la vie pendant six ans avec le corps que j'ai aujourd'hui. J'ai une cicatrice de 80 cm sur la jambe. Tous les jours pour moi, c'est le 13 novembre en fait..." Sauf contretemps au procès, les témoignages des victimes doivent débuter le 28 septembre prochain.

Aurélie Sarrot

