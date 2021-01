Attentats de janvier 2015 : deux accusés seront jugés en appel

Le jour du verdict, le 16 décembre 2015, les avocats d'Ali Riza Polat l'avaient tout de suite annoncé : leur client ferait appel de sa condamnation à trente ans de réclusion criminelle pour "complicité" des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly. Depuis, un autre des 14 accusés jugés dans le cadre du procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher, survenus en janvier 2015, a fait appel de sa condamnation : Amar Ramdani. Ce dernier a été condamné, lui, à vingt ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Les douze autres condamnés, dont trois ont été jugés par défaut (Hayat Boumeddiene qui serait vivante et en Syrie et les frères Mehdi et Mohamed Belhoucine, qui seraient morts sans confirmation officielle) n'ont pas fait appel et leurs condamnations.

Les neuf autres accusés qui étaient présents au procès ont été condamnés à des peines allant de quatre ans d'emprisonnement à dix-huit ans de réclusion criminelle, des peines majoritairement inférieures à celles requises par l'accusation. Ces condamnations sont donc définitives.