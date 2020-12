Procès des attentats de janvier 2015 : "On ne peut pas être condamné sur du flou"

Le parquet a demandé l'abandon de la qualification terroriste pour Mohamed Fares, âgé de 31 ans, connu pour stups et soupçonné d'avoir vendu des armes utilisées par Coulibaly. Car selon l'accusation, "il existe des doutes" sur la connaissance qu'il avait de leur "destination". Pour Nezar Mickaël Pastor Alwatik, le parquet a requis la peine la plus lourde considérant cet homme âgé de 35 ans, qui a connu Coulibaly en prison, comme radicalisé et se situant "dans le spectre haut" de l'association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Et si les peines requises pour ces deux hommes n'ont pas le même poids, les avocats ont eu la même stratégie de défense, désignant le manque de preuves criant pour condamner ceux qu'ils défendent. "On ne peut pas être condamné sur du flou des doutes et des supputations", a ainsi insisté Me Daphné Malapert, l'une des avocats de Nezar Mickaël Pastor Alwatik pour résumé la pensée des robes noires.

"Ce procès n’est ni historique ni politique ni emblématique c’est juste le procès de ces hommes-là Regardez les dans les box, dans les cages en verre, il y a plus de policiers cagoulés que d’accusés. Monstre coupable ou innocent malheureux, je ne souhaite à personne de subir seul ces regards accablants", a estimé Me Safya Akorri, avocate de Mohamed Amine Fares.

Mohamed Amine Fares, ce trentenaire qui vivait dans le nord et qu'Amar Ramdani et Saïd Makhlouf sont venus voir à plusieurs reprises, pour des stups selon eux, pour des armes selon le parquet. "L'accusation à aucun moment n'a établi un lien entre Claude Hermant (qui a fourni les armes de Coulibaly) et Mohamed Fares. L’acquisition d'armes, on ne vous l’explique pas, le port et le transport d’armes, on ne vous l’explique pas mais on vous demande de le condamner pour ces deux délits", s'est agacée l'avocate.

Et d'ajouter : "Mohamed Fares, c’est un stupeux qui a l’air de s’en foutre de tout alors pour ça on considère qu’il est forcément coupable ? Mais on n’est pas au tribunal correctionnel, on est à la cour d’assises. Mohamed Fares C’est un délinquant d’habitude mais est-ce que c’est le trafiquant d’armes qu’on a essayé de vous vendre ? Non et on ne vous le démontre pas." La robe noire a plaidé l'acquittement du trentenaire.