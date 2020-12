Procès des attentats de 2015 : "On ne peut pas juger des morts, alors on a trouvé des vivants"

Le parquet a requis 5 ans de détention à son encontre et lui reproche d'avoir accompagné un autre accusé, Willy Prevost, pour acheter des gilets, couteaux, et autres lacrymos "en vente libre dans une armurerie" pour Coulibaly. "En échange de quoi a-t-il accompagné son ami faire ces achats ?, interroge l'avocate. Une paire de gants et un Mac Do sur une aire d’autoroute". Christophe Raumel l'a dit à l'audience, il partait faire des tours avec son ami pour passer le temps. "La seule chose qu'on puisse reprocher à Christophe Raumel est d'avoir été présent, mais il ne savait pas ce qui se préparait. Ni ce que contenait le sac qu'il a stocké chez lui sur demande de Willy Prevost", assure son avocate. Il n'a jamais parlé à Coulibaly, il ne connaissait pas sa radicalisation. Et lui n'est pas radicalisé. Il regrette de ne pas s'être méfié de ses fréquentations".

Christophe Raumel avait "24 ans au moment des attentats", a souligné Me Clémence Witt. Il a passé 3 ans, 3 mois et 24 jours en détention, détention au cours de laquelle un cancer lui a été diagnostiqué. Puis il a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire. La qualification terroriste n'a pas été retenue pour lui.

Sa consœur Beryl Brown, qui défend elle Michel Catino, doyen des accusés, a pris la parole ensuite. "Pour entrer dans l'Histoire, il aurait fallu juger le fanatisme et les fanatiques. On ne peut pas juger des morts, alors on a trouvé des vivants. On ne peut pas juger une idée, alors il a fallu trouver des hommes. Il faut des têtes, il faut des noms, car les blessures sont trop vives".

Le parquet a requis 15 ans contre ce Belge de 68 ans, en s'appuyant sur la téléphonie. On lui reproche d'avoir recherché et fourni des armes pour les terroristes. Mais sans preuve selon les défenseurs. "On va piocher des éléments dans le dossier pour construire un scénario, on bricole, on rafistole. On nous parle de téléphonie, mais ici, il n'y a pas d'écoutes, de sms, il n'y a que des fadettes, mais on ignore le contenu des conversations", rappelle Me Brown.

Se retournant sur son client, le visage creusé, le crâne dégarni, les cheveux mi-longs qui lui tombent dans le cou, elle déclare :"Il a l'air d'être radicalisé, M. Catino ? Ce qui l'anime, Michel Catino, c'est le jeu (il est accro au casino), c'est de se faire un petit billet." Puis elle cite cet article de Charlie Hebdo consacré à l'accusé sexagénaire :"Il semble, au milieu de ses codétenus aguerris comme des loups, l’erreur judiciaire incarnée". Avant de conclure : "Au parquet, on n'a pas de preuves mais on a des idées !"

Me Fabian Lauvaux, autre avocat de Michel Catino, persiste sur cette lignée : "L'accusation suppute, mais sans démontrer. J'ai beau me retourner et le regarder (il regarde son client dans le box) je ne vois pas un soldat du califat. Même sans Michel Catino, les attentats ils ont lieu."