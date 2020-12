Procès des attentats de 2015 : "Sans les accusés, le trio mortifère" des Kouachi et de Coulibaly "n'était rien"

La magistrate qui était de permanence les 7, 8 et 9 janvier 2025 se souvient avec douleur de tout pendant ces trois jours d'horreur et de traque. Elle cite notamment l'odeur de poudre, "l'amoncellement des corps enchevêtrés dans cette salle de rédaction, le massage cardiaque désespéré à Ahmed Merabet à même le sol, et les quatre victimes à l'Hyper Cacher". "Chacun sait ce qu'il faisait le 7 janvier vers 11h30", a-t-elle rappelé.

Ce lundi 7 décembre, un peu plus de trois mois après le début du procès fleuve des attentats de janvier 2015, les avocats généraux ont débuté leur réquisitoire devant la cour d'assises spéciale de Paris. "Il y a des procès plus que d'autres qui font trembler la voix, qui font que le cœur se serre, des témoignages qui nous font écraser des larmes derrière un masque", a lancé Julie Holveck, première a parlé pour le parquet national antiterroriste.

"Les accusés ont agi en connaissance de cause de l'engagement djihadiste de l'auteur", a estimé Julie Holveck, ironisant sur leur "prétendue cécité". Car pour les avocats généraux, les personnes poursuivies aujourd'hui ne pouvaient ignorer la radicalisation des terroristes et leur adhésion au groupe Etat islamique ou à Aqpa. À deux exceptions près, Christophe Raumal, qui comparait libre et pour qui la qualification terroriste n'a pas été retenue, et Mohamed-Amine Fares, détenu, pour qui le parquet demande qu'elle soit abandonnée. "La connaissance de l’acheteur final par Mohamed Fares a été discutée (...), il subsiste encore des doutes", a admis Jean-Michel Bourlès, avant demander aux juges "d’abandonner la circonstance aggravante de terrorisme le concernant".

Le réquisitoire doit se poursuivre mardi matin, avec le quantum des peines réclamées par le parquet. Suivront les plaidoiries des avocats d'Ali Riza Polat mardi, avant celles des autres avocats dans la semaine. Le verdict, lui, est attendu lui pour le 16 décembre.