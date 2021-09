Procès du 13-Novembre : à l'intérieur du Bataclan, "des corps et des corps et des corps"

La septième journée du procès des attentats du 13 novembre 2015, jeudi 16 septembre, avec les constatations des policiers faites au Carillon, au Petit Cambodge, et à La Bonne bière, photos, vidéos et schémas à l'appui, a été très éprouvante pour beaucoup. Celle de ce vendredi l'a été toute autant, avec cette fois les constatations du commandant de police Patrick B. qui pendant plus de six heures a décrit la scène de crime du Bataclan sur laquelle il s'est retrouvé avec ses collègues dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015.

En plus de ses notes, des photos et des schémas, cet enquêteur de la brigade criminelle, costume gris, chemise claire, cravate sombre, a apporté un audio de 22 secondes extrait du dictaphone d'un spectateur et qui a capté une partie de l'attaque.

Un son que tout le monde appréhende depuis le début de ce procès. "Je vous demanderai de nous prévenir à l'avance avant la diffusion pour prévenir l'assistance", insiste le président de la cour d'assises spéciales Jean-Louis Périès.

Dans la salle où de nombreuses parties civiles sont présentes et aux abords, des personnes de l'association Aide aux victimes, et disponible, un numéro dédié pour les parties civiles qui suivaient le procès à distance et qui auraient besoin de soutien.

" La difficulté pour moi aujourd'hui je la situe dans le fait que les faits sont tellement particuliers, hors normes, indique en préambule l'enquêteur âgé de 51 ans et à la Crim' depuis plus de 20 ans. Je vais essayer de répondre du mieux aux questions des parties civiles en m'en tenant aux constatations".