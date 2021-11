Procès des attentats du 13-Novembre : François Hollande (très) attendu à la barre mercredi

Du chef de l'État ce 13 novembre 2015, le public se souvient de plusieurs visages : d'abord, celui d'un homme heureux assistant au match France – Allemagne, ensuite celui d'un homme soucieux quittant discrètement le Stade de France et enfin, celui d'un homme grave et désemparé, à quelques mètres du Bataclan. Entre les deux dernières scènes, le Président a été informé que plusieurs terrasses parisiennes ont, elles aussi, été ciblées et que le nombre de morts est élevé. Il ignore alors si les terroristes vont s'arrêter là où s'ils vont poursuivre leurs massacres. Très vite arrivé à la cellule de crise au ministère de l'Intérieur, François Hollande déclare l'État d'urgence, fait fermer les frontières et ordonner de donner l'assaut au Bataclan.

Mais dix mois après les attaques perpétrées dans les locaux de Charlie Hebdo, à l'Hyper Cacher porte de Vincennes et à Montrouge, six mois après l'attentat avorté de Villejuif, trois mois après l'attentat du Thalys, que savait l'ancien chef de l'État des risques qui pesaient sur la France ? Ces centaines de blessés et ces 130 morts auraient-ils pu être évités ? C'est une question que beaucoup se posent.