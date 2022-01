"On aurait bien aimé savoir" : la cour face au silence d'Osama Krayem au procès des attentats du 13-Novembre

Après son refus de comparaître depuis le 25 novembre, il a respecté sa "décision de ne plus s'exprimer". Ce jeudi, au procès des attentats du 13 novembre 2015, Osama Krayem, 29 ans, n'a prononcé que sept mots. À la question du président de la cour d'assises spéciale Jean-Louis Périès : "Avez-vous une déclaration à faire ?", l'accusé, cheveux noirs aux épaules, barbe épaisse sous un masque chirurgical, sweat-shirt noir, répond : "Non" et ajoute : "Je ne répondrai pas aux questions."

Ce jour donc, le président s'est contenté de lire des procès-verbaux d'audition de l'accusé, lui posant tout de même des questions sur la religion, sa radicalisation, son séjour en Syrie, l'État islamique... "On aurait bien aimé savoir", "on souhaiterait connaître votre réponse", a-t-il répété comme d'autres plusieurs fois. En vain, l'accusé fait usage de son droit au silence.

Jeudi 6 janvier, Me Durand-Poincloux, l'un de ses conseils, avait lu une lettre dans laquelle il écrivait notamment : "Dans un premier temps, je souhaitais m'exprimer devant cette cour (...) J'ai vu comment se déroulaient les débats et j'ai perdu espoir. Personne ne cherche la vérité, personne n'est ici pour comprendre. (...) Nous faisons tous semblant, ce procès est une illusion".

Puis Jean-Louis Périès rappelle que l'accusé est parti en Syrie le 17 août 2014, au lendemain de son anniversaire. Il avait 22 ans. Il rentrera en Europe par la route des migrants, via la Grèce, mi-septembre 2015. "Vous avez parlé d'abord d'humanitaire puis vous avez dit que vous aviez suivi un mois d'éducation religieuse et d'entraînement militaire. Vous dites que vous avez été recruté par l'État islamique. On aurait aimé vous interroger sur les circonstances de cet entraînement et savoir qui vous aviez rencontré à cette occasion", continue le magistrat. Pas de réponse, une nouvelle fois.

Comment et pourquoi ce Suédois, fils d’un Syrien et d’une Palestinienne réfugiés en Suède, qui a été à l'école, qui a travaillé, qui aimait le foot, le cinéma, et voir des amis a-t-il basculé de la sorte ? L'accusé ne dira rien non plus à ce sujet.

Son frère et sa sœur qui devaient venir témoigner n'ont jamais répondu aux convocations. Dans les procès-verbaux d'audition lus par le président, son cadet, Anas, le décrit comme "une personne au grand cœur", "calme, timide, plus peureux qu'aventureux". Sa sœur ainée Asma dit, elle, "qu'il est gentil", "qu'il pense aux autres, fait preuve de respect", "que tout le monde l'aime".

Seul témoin à être entendu à l'audience, un bénévole de 64 ans, Pierre-Jean S. Il a donné des cours de français à Osama Krayem en prison en Belgique de mars 2017 au printemps 2021 avant que ce dernier ne soit transféré en France. Il dresse lui aussi le portrait d'un homme à l'opposé d'un terroriste. Ensemble, ils ont lu "une BD de Tintin, L'Oreille cassée", puis "Le Petit Prince de Saint-Exupéry". "Abstraction faite des choses horribles qu'il a commises, M. Krayem est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité", dit le témoin, provoquant de vives réactions dans la salle.

Me Chemla, avocat de partie civile ne peut s'empêcher lui aussi de réagir : "Vous dites que M. Krayem était plein d'humanité. Comment expliquez-vous cela quand on sait les faits qu'il a commis ?" "Une personne de la prison m'a dit que Krayem était quelqu'un plein d'humanité. Je me dis qu'à l'âge d'une vingtaine d'années, il a voulu assumer l'histoire de sa famille et qu'il l'a fait en allant rejoindre la Syrie, l'État islamique." Puis il ajoute : "J'ai beaucoup pensé à une chanson de Jean-Jacques Goldman 'Né en 17 à Leidenstadt' et à ces paroles : 'Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens ?'."

L'audience reprendra vendredi à 12h30.