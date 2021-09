Attentats du 13-Novembre : "Nous avons fait des constatations sans précédent sur huit scènes de crime"

Debout pendant plusieurs heures, costume sombre, chemise rose, cravate, chaussures en cuir, le commissaire de police est revenu, sans masque pour faciliter son élocution, sur la soirée du 13 novembre et sur les investigations qui ont suivi jusqu'à l'identification et l'interpellation des auteurs présumés des attentats et/ou de leurs complices. Sans presque jamais regarder ses notes, avec un flux de paroles intarissable, le policier a fait preuve d'une maîtrise du dossier qui n'a pas manqué d'impressionner... ou d'agacer côté défense.

Avec minutie, il décrit ensuite les "défis" d'une "enquête sans précédent" après des "attaques inédites et sophistiquées" après lesquelles le "plan attentat" a été déclenché. "Nous avons fait des constatations sans précédent sur huit scènes de crime en procédant à une collecte minutieuse de toutes les traces d'indices qui peuvent être microscopiques. Ce sont des scènes indicibles auxquelles les enquêteurs ont été confrontées", insiste-t-il. "Des victimes décédées sur les différents sites", d'autres blessées, certaines "agonisant", des kamikazes "fragmentés en morceaux". Et au Bataclan, "un spectacle de désolation". Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce que les policiers ont eux sous les yeux ce soir-là.

Au total, plus de 1000 enquêteurs ont été mis sur le pont et confrontés à des "scènes indicibles", selon les mots du policier, qui évoque "un schéma de course contre la montre" et un "risque de sur-attentat" émanant de potentiels complices. SDAT99 fait savoir que "près de 4000 scellés" ont été relevés, que pas moins de "8000 renseignements" seront exploités par les enquêteurs.

Le numéro vert mis en place après l'appel à témoins pour retrouver Salah Abdeslam a quant à lui engendré "17.897 appels" dont "deux vont être déterminants" : celui de Sonia, le 15 novembre, qui permettra de localiser Abdelhamid Abaaoud, et celui d'un homme qui a loué son logement à Brahim Abdeslam, frère de l'unique survivant du commando kamikaze du 13-Novembre.