Attentats du 13-Novembre : "Nous ne savions pas ni où, ni quand, ni comment ils allaient frapper", explique François Hollande

Il était très attendu et, après que certains ont contesté sa venue comme témoin, il a été enfin entendu pendant plus de 4 heures. "Je suis présent devant la cour à la demande d'une association de parties civiles pour détailler ce que fût mon rôle comme chef de l'État au cours de cette nuit funeste du 13 novembre 2015", déclare à la barre l'ancien président de la République cité par l'association Life For Paris.

Costume gris, cravate bleue, chemise blanche, François Hollande précise que son témoignage, il le doit avant tout aux victimes et à leurs proches. "J'entends notamment justifier l'engagement de la France contre l'État islamique. Ce groupe pseudo-étatique nous a frappés non pas pour ce que nous faisions mais pour ce que nous représentons pour ce que nous incarnons : une République laïque, une société libre et ouverte, un pays qui chérit la culture et qui aime le sport et ne conçoit pas le bonheur comme une perversité, dit-il le ton grave. Ce groupe terroriste nous a frappé non pas pour nos modes actions à l'étranger mais pour nos modes de vie ici même".

"La cour jugera en droit les accusés. Dans une démocratie, pour punir les responsables d'une action monstrueuse, la réponse est celle du droit et non celle de la vengeance. C'est pourquoi a démocratie sera toujours plus forte que la barbarie", conclut-il dans son propos liminaire avant de répondre aux (nombreuses) questions.