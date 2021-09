Procès des attentats du 13-Novembre : "Un pote me dit 'sauve-moi', je ne pouvais pas"

Alice et Aristide, 23 et 26 ans au moment des attaques ont été les premiers à déposer. Alice était voltigeuse. Son travail ? "Faire rêver les gens". Aristide était rugbyman et voulait "atteindre un niveau mondial". "Le 13 novembre, on était rentré à Paris pour voir nos parents et nos amis. On voulait manger au Petit Cambodge parce que c'est super bon mais c'était plein", raconte Alice. Ils s'éloignent du restaurant puis les tirs commencent. "Moi j'ai cru que c'était des pétards, parce que c'était la fête. Mon frère m'a plaquée au sol. Il a mis son corps pour me protéger des balles. J'ai pris une balle dans le bras gauche", raconte la jeune femme avec une sérénité étonnante. "Je me suis fait réveiller de ce cauchemar par des gens qui agonisaient autour de moi. Je me suis rendu compte que pendant les tirs, mon frère avait repris d'autres balles. Mon frère ne me répondait plus, ma priorité, c’était de le sauver, de le maintenir en vie. "

Aristide se souvient lui avoir vu ce soir-là une voiture arriver, puis un homme ressemblant à l'un de ses amis "une kalachnikov à la main". "J'ai été touché par 3 balles, j'ai reçu plusieurs centaines de morceaux de balles dans la jambe", détaille-t-il calmement. Il se souvient de ce "sentiment de mort imminente". "Si je suis en vie, c'est grâce à ma sœur qui a tout fait pour me maintenir en vie, pour me tenir, avec d'autres, du bon côté", assure-t-il. "Aristide et moi on s'est battus pour garder de l'amour et de la joie et de la vie", confie Alice. Leur force est visible. Après les opérations, la rééducation, ils ont tout fait pour reprendre leur carrière, pas forcément comme avant. "Je ne ressens aucun besoin de réparation, de justice. J'ai pris cet événement comme une étape à franchir", commente Aristide.