Procès des attentats du 13-Novembre : à Paris, l'île de la Cité sous haute sécurité

Un événement exceptionnel et des mesures inédites jusqu'à présent dans la capitale. Pendant plus de huit mois, des forces de l'ordre, visibles ou non, seront mobilisées pour assurer la sécurité des quelque 1800 parties civiles, 330 avocats, magistrats et accusés acteurs du procès des attentats du 13 novembre 2015. "Le procès des attentats se déroule au cœur de Paris, dans l'un des endroits les plus emblématiques, près de la préfecture de police, de l'Hôtel de Ville, de grands musées. Tout sera contrôlé et encadré. Il ne doit y avoir aucune faille", insiste un policier parisien sous couvert d'anonymat.

Le dispositif sera bien plus important que celui établi le procès des attentats de janvier qui s'est tenu à l'automne dernier au tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, et un périmètre de sécurité conséquent sera mis en place. "Vous vous doutez bien que rien ne sera dévoilé dans le détail. La menace terroriste est présente. Sur les 20 personnes poursuivies dans ce procès, 14 sont présentes, dont de gros poissons, et pas que Abdeslam. Alors forcément, ni le nombre de policiers et gendarmes mobilisés, ni leur emplacement ne seront rendus publics ", ajoute le fonctionnaire de police.