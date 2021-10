Procès des attentats du 13-Novembre : "En réalité, il était déjà mort mais l'information n'avait pas été transmise"

"Je m'appelle Chloé. Je suis magistrate. J'ai rencontré Mayeul en 2013 par des amis communs, j'avais 23 ans et lui 27, il était juriste", déclare en préambule la jeune femme à la barre, cheveux auburn foncé, vêtue d'un joli chemisier à motifs.

"Mayeul était beau, drôle, gentil et passionné. On a emménagé dans un appartement près de la porte d'Orléans. En novembre 2015 on a fêté ses 30 ans, on avait adopté un chat un peu fou à la SPA. On avait vu le dernier James Bond qu'on avait trouvé nul", poursuit-elle suscitant les sourires dans la salle.