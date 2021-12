Procès des attentats du 13-Novembre : la défense de Yassine Atar dénonce les "hypothèses" des enquêteurs belges

Mais avant d'avoir à affronter les remarques et questions de la défense, l'enquêtrice belge anonymisée "447.437.051" a présenté son exposé sur les relations de l'accusé Yassine Atar avec les autres protagonistes du dossier. "Yassine Atar est né le 11 juillet 1986 à Bruxelles. Il est le frère d'Oussama Atar, cousin des frères Khalid et Ibrahim El Bakraoui. Son profil Facebook et 'Yassine Yaya'. Il est issu d'une famille de 7 enfants, a un seul frère Oussama et cinq sœurs. Il a vécu dans le même quartier que ses cousins les frères El Bakraoui en Belgique. En 2015, il vit au domicile de sa femme à Anderlecht"

La spécialiste en antiterrorisme rappelle ensuite que Yassine Atar s'est marié au Maroc qu'il a eu un enfant qu'il a d'abord appelé Oussama, le prénom de son frère avant de le rebaptiser Medhi. Puis elle ajoute qu'avant son arrestation en mai 2016, il achetait et vendait des voitures, qu'il a aussi travaillé dans un restaurant. "Avant 2015, il est uniquement connu de la justice pour des faits de roulage (assurance, excès de vitesse..). En 2015, condamné à 5 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende pour stupéfiants, import-export de drogue". I

La policière dit aussi qu'en 2014 il a fait un voyage en Turquie. Puis d'autres au Maroc. Elle rappelle aussi qu'il était allé souvent en prison en 2013 et 2014, visiter ses deux cousins Khalid et Ibrahim El Bakraoui, futurs kamikazes de Bruxelles. Elle cite aussi un ami de Yassine Atar qui dit qu'il est devenu "plus chiant depuis que son frère Oussama est rentré d'Irak en 2012".

"Dans le téléphone de Yassine Atar, on retrouve des éléments montrant une conception rigoriste de l'islam, un mépris pour la Belgique. Il utilisait les termes de mécréants et de kouffars pour ceux qui ne respectaient pas la religion musulmane. D'autres messages attestent du mépris de Yassine Atar envers la Belgique et les policiers : 'Cette Belgique de merde, y'a rien à faire on s'ennuie', 'Y'en a marre de cette Europe'", continue l'enquêtrice belge.

Elle cite aussi des éléments retrouvés dans le profil Facebook "Yassine Yaya" appartenant à Yassine Atar : "Des pages liées à l'islam colportant la haine, des liens vers des pages d'œuvres caritatives, le profil de Jean-Louis Denis, l'une des figures de Sharia4Belgium, premier groupe salafiste djihadiste établi sur le territoire belge".

La police belge semble convaincue que Yassine Atar s'est radicalisée notamment au contact de son frère Oussama et de ses deux cousins.