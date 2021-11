Procès des attentats du 13-Novembre : deux vidéos projetées à la demande d'enquêteurs de la DGSI sèment l'effroi

Ils se sont succédé, non pas à la barre ce jeudi, mais derrière un écran, en ombres chinoises floutées. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les enquêteurs anonymisés "948SI" et "1310SI" sont revenus sur l'activité en zone irako-syrienne des accusés présents ou sous mandat d'arrêt et sur celle de plusieurs terroristes du commando du 13-11-15.

L'enquêteur "948SI" détaille le parcours de l'accusé Osama Krayem, qui aurait rencontré Oussama Atar et Mohamed Al-Adnani. "L'enquête montre qu'en janvier 2015, Krayem est présent lors de l'exécution du pilote jordanien Maaz al Kassasbeh capturé par l’État Islamique et brûlé vif, le 3 janvier 2015. Dans des conversations Facebook de Krayem dit à son frère et sa sœur sur Facebook qu'il est, aux côtés de combattant de l'EI, sur la vidéo où "un homme est grillé". Et demande que soient projetées ces terribles images.

Le président fait un avertissement, plusieurs personnes quittent la salle. "Bien sûr, on ne voit pas la longue agonie du pilote", précise l'enquêteur. La vidéo est lancée, l'enquêteur "948SI" décrit les images : "Le pilote prend connaissance des dégâts qu'il a causés. On voit derrière le pilote des combattants de l'État islamique. Parmi eux, Osama Krayem".

Depuis le box, l'accusé dont le nom vient d'être prononcé par l'enquêteur fixe les images. "Le pilote Maaz al-Kassasbeh apparait dans une cage, est aspergé d'un liquide. Un combattant arrive avec une torche. Le feu est allumé", continue l'enquêteur "948SI" dans une salle glacée par l'effroi. Le corps du pilote est carbonisé. La cage dans laquelle il se trouvait est écrasée par un engin. La scène de l'exécution est insoutenable.

"Krayem reconnait qu'il était présent lors de cette exécution. Il apparait en tant que garde qui encadre l'exécution. Cela laisse sous-entendre qu'il faisait partie de la Liwa As Saadiq" insiste l'enquêteur. Ce dernier avait expliqué plus tôt que la "Liwa as Saddiq", était une brigade de "soldats d'élite" fondée début 2014 par le numéro 2 de l'État islamique de l'époque, Abou Mohammad Al-Adnani, et chargée de la gestion des otages étrangers et d'autres "missions sensibles". L'accusé dans le box a toujours contesté avoir fait partie de cette unité d'élite.