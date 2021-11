13-Novembre : "J'ai participé à un film sur l'intégration des jeunes étrangers", assure l'un des accusés

Mais comme ça a été le cas depuis mardi, l'exercice a encore une fois montré ses limites, notamment pour ce dernier accusé. En effet, le président de la cour d'assises spéciale a fait le choix, compte-tenu notamment de l'ampleur du dossier, de "séquencer" les interrogatoires. La religion et le fond du dossier, notamment, seront donc abordés plus tard.

Ce jeudi 4 novembre, c'était au tour d'Adel Haddadi et Muhammad Usman, qui ont quitté la Syrie et rejoint l'Europe avec deux kamikazes du Stade de France et sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat en France. C'était au tour, également, de Mohammed Amri, qui a ramené Salah Abdeslam en Belgique après les attentats ; ainsi que d'Osama Krayem, qui a notamment recueilli les confidences de Salah Abdeslam pendant sa cavale et est soupçonné d'avoir participé à la préparation des attentats de Paris.

Aujourd'hui donc, d'Osama Krayem, nous apprenons qu'il est né le 16 août 1992 à Malmö, en Suède. "Vous avez dit que votre père était Syrien et votre mère Palestinienne. Mais votre père, lui, dit qu'il est Palestinien", s'étonne le président. Cheveux longs noirs, sweat-shirt zippé gris, masque sur le visage qui dévoilera plus tard une barbe et une moustache, l'accusé maintient que son père est Syrien. Sa grande sœur, qui vit à Malmö, est divorcée, a deux enfants et travaille à l'hôpital. Son petit-frère, lui, fait des allers-retours en prison, notamment pour des infractions aux stupéfiants. "Le beau-frère de votre sœur a été tué en allant combattre les Israéliens au Liban, c'est exact ?", demande le président. "Oui, peut-être", répond l'accusé aidé d'une interprète.

Ses études, il les a poursuivies jusqu'à ses 19 ans, s'est spécialisé dans la construction puis a travaillé dans ce domaine. "Je construis des routes", confirme-t-il. Se sentant "exploité" par la commune, il quitte son emploi puis revient plus tard chez le même employeur, mais fait cette fois "du transport de table, de chaises". Son salaire ? 1300 euros avant son départ en Syrie. Tout a été dépensé selon lui. "Nous verrons plus tard comment vous êtes parti et avec quel argent", poursuit le président, qui s'autolimite dans ses questions du fait du "saucissonnage" du procès.

"Vous auriez, vous aussi, fréquenté les casinos et gagné de l'argent ?", poursuit le président. L'accusé ne conteste pas. "J'avais des amis qui faisaient des choses illégales, ils me demandaient mon aide et je leur apportais. J'ai pas envie de parler de ça", explique-t-il peu après sur l'une de ses activités non déclarées.