Procès des attentats du 13-novembre : "Je garde en moi l'explosion, je garde en moi le bruit et je garde en moi l'odeur"

Pierre, retraité de gendarmerie, se souvient ce soir-là des deux premières explosions, "des nombreux blessés, des cris et de la fumée". "Je garde en moi l'explosion, je garde en moi le bruit et je garde en moi l'odeur. J'ai été choqué par ce tronc humain coupé en deux par ses morceaux de chair un peu partout, le sang partout. Je rentre chez moi, mes chaussures sont pleines de sang, mes vêtements aussi" décrit-il. Depuis, il ne va pas bien : hyperactivité, hypervigilance, suivi à l'hôpital Bégin, séjour en hôpital psychiatrique, traitement post-traumatique. Il s'est retrouvé le 20 avril 2017, sur les Champs-Élysées quand le policier Xavier Jugelé a été assassiné. "Les images reviennent, les odeurs aussi, c'est quelque chose qui persiste. Le terrorisme, c'est la terreur. Ce soir-là ils nous ont mis la terreur. Il faut les juger pour ce qu'il s'est passé, mais aussi pour les conséquences ", conclut le gendarme retraité.

"Le 3e terroriste a demandé à ma lieutenant où était le McDonald"s et lui a dit qu'elle avait de très beaux yeux. C'était Bilal Hadfi, je crois. Quelques secondes plus tard, la déflagration. Et moi je venais de dire à ma lieutenant que c'était rôdé, que c'était calme", se remémore Philippe, retraité, major de gendarmerie à l'époque à la garde républicaine et première des parties civiles à déposer ce mardi. Puis, il se souvient avoir vu "une jambe toute nue", avoir pensé que "c'était un bout de mannequin de vitrine", avant de réaliser qu'il s'agissait d'un corps. Avec ses comparses, ils prennent en charge des blessés. Les secours et la police ne sont pas encore là. L'homme voit alors le corps de la première victime des attentats du 13 novembre 2015, Manuel Dias, Rémois de 63 ans et chauffeur d'autocar qui venait de poser des Champenois au Stade. "Ce soir-là on a fait du mieux qu'on a pu", assure le témoin les larmes aux yeux.

Jonathan, chef d'escadron en tenue, voit encore le visage de Manuel Dias, "les yeux ouverts, agenouillés, puis le visage sur l'une de ses mains". Il réalise que le monsieur devant lui est mort. Puis, arrive la deuxième explosion. "C’est la sidération", avec d'un côté, des supporteurs qui applaudissent ; et, de l'autre, des blessés et un mort. Le chef d'escadron voit le commissaire de police arriver et dire à trois reprises à la garde républicaine de "dégager" : "Je vais désobéir à cet ordre. Pour moi il n'y a pas d'effectifs suffisants sur place. Nous restons sur zones", dit-il. Il ne rentrera chez lui qu'une fois les renforts de police arrivés. La suite a été compliquée, aucun des militaires n'a été en arrêt maladie. Pour sa hiérarchie, "la France était attaquée, il fallait la protéger, cheville au corps". Et si le soutien de la hiérarchie a fait défaut dans la suite des événements, le chef d'escadron précise que "le cheval a beaucoup aidé".

Grégory, gendarme aussi, est parti en Guyane près les attentats. C'est sa "thérapie". Du 13-11-15, il se souvient de "l'onde de choc" qui le "traverse" puis de la 2e explosion. "On reçoit des débris. Je suis rentré chez moi et j'avais des bouts de chair dans mes cheveux, je ne m'en étais pas rendu compte". Très ébranlé six ans après les faits, il précise avoir écrit son "histoire". "Ce sera sûrement pas un best-seller. Mais c'est ce qui restera, ce que je léguerai à mes enfants."

Sophie Dias pointe le "manque d'empathie" par la suite, les nombreux "justificatifs demandés" pour prouver qu'on est une victime, "les lourdes démarches". "J'ai dû me marier sans mon papa, sans qu'il puisse m'accompagner à l'église. Nous menons un long combat pour faire reconnaître cette perte, insiste la trentenaire. Je ne reverrai plus jamais mon papa (...) Pour mon papa, j'irai jusqu'au bout". Quant à l'importance de ce procès, pour elle, c'est le "devoir de mémoire" qui prime.

Marylin, elle, n'a pas perdu un proche, mais elle était au Stade de France ce soir-là pour collaborer à un documentaire sur les supporteurs allemands. "C'était facile et bien payé", justifie cette partie civile. À 21 heures, le match commence. Marylin part faire un dernier tour du côté des restaurants et des cafés pour voir s'il n'y a pas d'autres témoignages à recueillir. Elle voit les nombreux camions de CRS et se fait la réflexion que c'est "bien protégé" sans savoir que le président François Hollande assiste à la rencontre. "Tout d'un coup, il y a eu l'explosion. J'ai été stoppée par le bruit, la poussière et par le souffle. Je me suis dit : oh putain un attentat. Oh putain, je suis en vie. Oh putain, il faut que je me barre", détaille la partie civile, yeux clairs, voix posée, cheveux bouclés. Marylin est blessée, un impact dans la joue, des brûlures aux jambes, des hématomes. Elle est évacuée à l'hôpital. "À l'arrivée, le chirurgien de garde a essayé de faire une extraction à vif du projectile qui était dans ma joue, sans anesthésie. J'avais un écrou de 18 mm. Pour l'extraction de l'écrou, j'ai attendu 48 heures, car je n'étais pas prioritaire", explique-t-elle avant de montrer le projectile extrait.

Soignée, Marylin ne s'est jamais remise de cet événement. Elle n'a jamais parlé aux médias, mais voulait absolument venir devant la cour d'assises pour montrer comment sa vie avait changé depuis. "J'ai dégoté un syndrome de stress post-traumatique qui a des retentissements très importants dans ma vie personnelle et professionnelle", admet-elle. Celle qui aimait la fête n'est plus sortie depuis. Malgré ses deux masters et sa volonté, tous les emplois qu'elle a eus par la suite se sont mal terminés, le dernier, par un "licenciement pour inaptitude". Elle s'est séparée du père de sa fille, née après les attentats. "Mon couple n'a pas survécu aux attentats et aux conséquences. Tout est parti en éclats", dit-elle. Hypnose, sophrologie, antidépresseurs, Marylin a tout essayé. "Je fais du yoga, du shiatsu, j'ai trouvé des outils pour m'aider", conclut cette victime qui a quitté la région parisienne.