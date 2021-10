Procès des attentats du 13-Novembre : "Je suis celui que le terroriste Samy Amimour met en joue sur la scène ce soir-là"

Depuis le mercredi 6 octobre, les victimes de l'attaque du Bataclan se succèdent à la barre pour raconter cette terrible soirée du 13 novembre 2015 au cours de laquelle elles ont côtoyé la mort et/ou perdu un proche. Parmi les parties civiles entendues ce mardi, Guillaume. "Je suis venu ici pour éclairer les zones d'ombre du commissaire de la BAC75 et de son collègue. Je suis celui que le terroriste Samy Amimour met en joue sur la scène ce soir-là. J'ai été sauvé in extremis par le commissaire de la Bac75N et son collègue. Sans eux, je ne serais probablement pas ici.", annonce ce jeune homme brun, chemise blanche et veste sombre en liminaire de son propos.

Ce soir-là, Guillaume, alors âgé de 21 ans, est venu avec sa petite amie Lucie au Bataclan pour écouter les Eagles of Death Metal. À 21h47, l'attaque commence. Le jeune homme a alors le réflexe de se réfugier "sous un amas de chaises et de cartons stockés dans un coin de la salle". "J’avais pour but d’aller vers une sortie de secours située selon moi derrière la scène", explique-t-il. Puis il entend deux terroristes sur le balcon qui crient quelque chose. Ils mentionnent François Hollande notamment. "Je ne saurais pas décrire précisément ce qui a été dit", précise-t-il à la cour.

Avec d'autres, Guillaume décide alors de s'enfuir. Mais dans sa fuite, il est stoppé net. "J’entends des bruits de pas sur un escalier en bois. Sur la scène où je suis, je croise le regard du troisième terroriste. Il me fait comprendre qu'il ne va pas me tuer. Il manipule bizarrement son arme", explique l'homme à la barre mimant le geste de l'assaillant avec un balancement de sa main de l'avant vers l'arrière. "On s’attendait à une posture un peu plus professionnelle" ajoute-t-il.

À ce moment, Guillaume a "la sensation que le terroriste voulait faire durer le moment". "J'ai cru comprendre dans le premier regard qu'il ne me tuerait pas. Il n’a pas dû croiser beaucoup de regards ce soir-là".

L'homme armé d'une kalachnikov lui lance alors : "Tu es avec nous. Lève-toi ! Lève-toi sinon je te tire une balle dans la tête". Guillaume monte sur la scène et c'est là qu'il réalise "l'étendue des dégâts" : "Sur scène, je me suis rendu compte de tout ce qui avait été fait, commis. Je suis alors les mains en l'air, tenu en joue par le terroriste. Il me demande d'aller relever une vieille personne accroupie. Le terroriste me dit : 'Aide ce fils de pute à se relever, on va voir s'il est mort'".