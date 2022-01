Procès des attentats du 13-Novembre : "Je vais sûrement prendre perpétuité, je n'ai rien à perdre"

Pour l'accusation, comme pour plusieurs avocats de parties civiles, guère de doute, Mohamed Abrini s'est rendu en Syrie pour combattre, se former, rencontrer plusieurs membres des commandos dont Abdelhamid Abaaoud, son ami depuis 20 ans déjà sur zone, et Najim Laachraoui, soupçonné d'avoir été l'artificier des attentats de Paris. L'Angleterre, où il s'est rendu à la demande du cerveau présumé des attentats de Paris, il y aurait été dans le but de peut-être y commettre un attentat. Quant à son escale dans la capitale française au retour, elle aurait été l'occasion de rencontrer certaines personnes, quelques mois avant les attentats.

À l'été 2015, il rejoint donc la Syrie via Istanbul, se retrouve dans un appartement avec Najim Laachraoui qu'il n'a selon lui "jamais vu" avant et y voit aussi Abdelhamid Abaaoud. "Abaaoud m'a expliqué ce qu'il faisait dans l'aide, dans l'humanitaire, dans les combats. Il m'a dit comment mon frère a été tué, comment ça s'est passé lors de cette bataille", résume-t-il. Selon lui il n'a jamais été question entre les trois de discussions sur les projets d'attentats sur Paris et son ami Abdelhamid Abaaoud ne lui a jamais demandé de rejoindre les rangs de l'État islamique. Il assure par ailleurs ne pas avoir suivi d'enseignement religieux ou d'entraînement au combat sur zone.

Pas de quoi convaincre certains. La première assesseure l'interroge sur ses nombreux téléphones et sur les appels passés pendant ses séjours en Syrie et en Angleterre. "Vous pouvez me poser des questions sur mille détails comme ça, je ne pourrai pas vous répondre avec exactitude. Comment voulez-vous que sur des détails comme ça je me souvienne. Vous me dites : 'le numéro 736' et vous me regardez?!", s'étonne l'accusé. "Monsieur, quand on n'a rien à cacher...", reprend-elle. "Moi, j'ai rien à cacher", réagit Mohamed Abrini. "Monsieur, quand on n'a rien à cacher, pourquoi prendre autant de précautions, autant de téléphones", questionne la magistrate.

Me Seban, avocat de partie civile reprend ensuite des propos que l'accusé a tenu la veille : "Vous avez dit : 'L'islam tel qu'il est enseigné par le prophète n'est pas compatible avec la démocratie'. La justice de la République avec l'islam, c'est compatible ?" "Question suivante s'il vous plait", requiert l'accusé. "Je comprends que ça ne vous gênerait pas de mentir à la République. Vous sentez-vous redevable de dire la vérité ?", poursuit l'avocat. "J'ai un procès ici. Je vais sûrement prendre perpétuité. Dès que ce procès se termine, j'ai un autre procès en Belgique, je vais certainement prendre perpétuité aussi", conclut-il. "Je n'ai rien à perdre, je ne vois pas pourquoi je vous mentirais."