Procès du 13-Novembre : la famille d'Abdelhamid Abaaoud "sceptique" sur sa mort

Il a été entendu en visio depuis les locaux du parquet fédéral belge, assis sur la même chaise que celle utilisée depuis fin novembre par les enquêteurs spécialistes de l'antiterrorisme. Le petit-frère d'Abdelhamid Abaaoud, Yassine, 26 ans, est apparu à l'écran vêtu d'un pantalon noir, et d'un sweat-shirt blanc à capuche, les cheveux bruns et courts, masque noir. "Je m'appelle Yassine Abaaoud, je suis né le 17 août 1995. Je suis étudiant et célibataire", commence-t-il.

"Mon frère a quitté le domicile familial quand il avait 16 ans, je ne connaissais pas ses activités, ses fréquentations. Après un séjour en Égypte, je ne l'ai plus revu", assure-t-il. Il prétend l'avoir eu au téléphone pour la dernière fois en janvier 2015. "Il a dit qu'il venait d'y avoir les attentats de Charlie Hebdo et que ça n'était que le début".

Au sujet de la radicalisation de son aîné et de ses projets macabres, il assure qu'il ignorait tout. "Je ne comprends pas pourquoi j'ai été détenu au Maroc", affirme Yassine Abaaoud. Il y a été condamné pour "apologie du terrorisme" et "non-dénonciation de crimes terroristes" après le départ de son frère Abdelhamid Abaaoud en Syrie en janvier 2014, avec leur petit frère Younès alors âgé de 13 ans.

Faute de déclaration spontanée, le président de la cour d'assises spéciale, Jean-Louis Périès, lui pose alors des questions sur son frère, chef opérationnel présumé des attentats du 13 novembre 2015. "Par rapport à mon frère Abdelhamid, je ne sais rien. Notre famille est dans le doute, car on n'a pas vu son corps, ni de photo. Il y a des légendes qui circulent pour dire qu'il serait encore en vie et que c'est pas lui qui a commis ces attentats", explique Yassine Abaaoud. Plusieurs fois pendant son audition, il répètera que la famille était "sceptique" quant à son décès.

Me Giffard, avocate de partie civile, tente d'obtenir des réponses autrement : "Vous avez perdu deux frères (Le petit Younès serait, lui aussi, mort en Syrie ndlr) ça a dû entraîner un choc dans votre famille...". "Je préfère ne pas en parler", rétorque Yassine Abaaoud.

Elle reprend :"Pour les parties civiles… ". Le témoin l'interrompt :"Je vais vous répondre. Ma famille s'est brisée, en gros ça n'a pas été facile pour aucune personne. On espère toujours le retour de mon petit frère. Et on en paye encore les pots aujourd'hui. On était des commerçants sans histoire et tout a changé. Vivre ici en Belgique sans mes parents. Mes parents sont séparés. Ça a pas été facile et c'est toujours pas facile".

Il poursuit :"Ma mère dit que ses yeux n'ont pas toujours assez profité de mon petit frère. Ça nous a brisé le cœur, c'est surtout lui, il ne savait pas où il allait". Il se met alors à pleurer et troublé, demande à l'avocate de répéter sa question. "On a tous reçu une bonne éducation. On sait ce qui est bien et pas bien. Pour ce qui est des événements, la situation nous a échappé", continue-t-il.